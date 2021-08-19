Yüz yüze eğitimde istenilen PCR testi, devlet hastanelerinde ücretsiz yapılacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "yüz yüze eğitim" kapsamında zorunlu olarak istenecek PCR testlerinin devlet hastanelerinde ücretsiz yapılacağını açıkladı.

Tüm öğretmen ve öğrencilerin heyecanla beklediği yüz yüze eğitim, 6 Eylül'de başlıyor.

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler neticesinde, aşı olmayan öğretmenl ve personellere yönelik bir zorunluluk getirildi.

YÜZ YÜZE EĞİTİM PCR TESTİ ZORUNLULUĞU

Kabine toplantısı sonrasında yüz yüze eğitimle ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, henüz aşı olmamış öğretmen ve personellerin haftada en az 2 kez PCR testi yaptıracağını belirtti.

Öte yandan, aşı olmayan üniversite öğrencileri ve çalışanlardan ise düzenli olarak PCR testi istenecek.

PCR TESTLERİ, DEVLET HASTANELERİNDE ÜCRETSİZ YAPILACAK

Konuyla ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, zorunlu olarak istenilen PCR testlerinin, devlet hastanelerinde ücretsiz yapılacağını duyurdu.