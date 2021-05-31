Yüz yüze eğitimin başlayacağı tarih belli oldu

Yüz yüze eğitimin başlayacağı tarih belli oldu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullarda yüz yüze eğitimin 7 Haziran'dan itibaren başlayacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası açıkladığı kararların ardından, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yüz yüze eğitim ile ilgili detayları açıkladı.

Bakan Selçuk, yüz yüze eğitimin 7 Haziran'dan itibaren başlayacağını duyurdu.

7 HAZİRAN' İTİBARİYLE YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLIYOR

"Yarın itibariyle ilkokul öğrencilerimiz, 7 Haziran Pazartesi’den itibaren ise ortaokul ve lise öğrencilerimiz için haftada iki gün yüz yüze eğitime başlıyoruz." diyen Selçuk, köy ve seyrek nüfuslu yerlerle ilgili yüz yüze eğitim kararını da paylaştı.

Buna göre köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarda yüz yüze eğitime yarından itibaren haftanın 5 günü tam zamanlı olarak başlanacak.

KÖY VE SEYREK NÜFUSLU YERLERDE HAFTANIN 5 GÜNÜ YÜZ YÜZE EĞİTİME BAŞLANACAK

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yüz yüze eğitim ile ilgili açıklaması şu şekilde:

"Yarın itibariyle ilkokul öğrencilerimiz, 7 Haziran Pazartesi’den itibaren ise ortaokul ve lise öğrencilerimiz için haftada iki gün yüz yüze eğitime başlıyoruz.

*Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarda yüz yüze eğitime yarından itibaren haftanın 5 günü tam zamanlı olarak başlanacak.