Yüz yüze sınavlar ertelenecek mi? Ortaokul ve lise sınavları yapılacak mı? MEB duyurdu..

Yüz yüze sınavlar ertelenecek mi? Ortaokul ve lise sınavları yapılacak mı? MEB duyurdu..

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 3 Mayıs'ta yapılması planlanan yüz yüze sınavlarla ilgili son dakika açıklamasında bulundu. Bu gelişme sonrası yüz yüze sınavlar ertelenecek mi? sorusu gündeme geldi.

Geçtiğimiz günlerde yapılan Kabine toplantısı sonrasında, Ramazan ayında yaşanabilecek hareketliliğin önüne geçmek ve vaka sayısını en aza indirmek için pek çok alanda yeni tedbirler hayata geçirildi.

Bu kapsamda eğitim alanında da 8 ve 12'inci sınıflar hariç diğer sınıflar için uzaktan eğitime geçilirken yüz yüze sınavların 3 Mayıs'ta yapılması planlandı.

Ancak ölüm ve vaka sayılarında yaşanan korkunç artış nedeniyle yüz yüze sınav olmak istemeyen öğrenciler ve velileri, sınavları ertelemenin artık kaçınılmaz olduğunu dile getirmeye başladı.

Tam da bu noktada Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sınavların erteleneceği iddiaları üzerine önemli açıklamalarda bulundu.

Açıklama sonrası 'Yüz yüze sınavlar ertelenecek mi? Ortaokul ve lise sınavları yapılacak mı?' soruları, öğrencilerin gündeminde yerini aldı.

Peki, Yüz yüze sınavlar ertelenecek mi? Ortaokul ve lise sınavları yapılacak mı? MEB duyurdu..

YÜZ YÜZE SINAVLAR ERTELENECEK Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan, binlerce öğrenci ve velinin merakla beklediği 'Yüz yüze sınavlar ertelenecek mi? Okullarda sınavlar ne zaman yapılacak?' sorularına yanıt verdi.

Bilim Kurulu'nun tavsiyesi üzerine 3 Mayıs'ta yapılması planlanan sınavların ertelenebileceğini belirten Selçuk, "Riskin düşük seviyede de olsa dikkate alınması gerektiğini eğitim bilimciler olarak kendi içimizde değerlendirip böyle yapıyoruz. O yüzden açıp kapatmalar oluyor. 3 Mayıs’taki sınavlarla ilgili bakış açımız şu; eğer hocalarımız tabloyu ortaya koyduklarında bunların ertelenmesi gerekir bir şekilde yeniden bir tanzime ihtiyaç var denildiğinde, inanın hiç tereddüt etmeyiz derhal yaparız. Bizim hiçbir şekilde bir ısrarımız ya da bir beklentimiz olamaz, buna hakkımız yok. Çünkü çocuklarımız, kıymetli velilerimiz, öğretmenlerimiz kıymetli bizim, o yüzden de tümüyle tabloya bakıp, veriye bakıp, bilime bakıp böyle bir kararı gözden geçiririz, yeniden ele alırız." ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk'un açıklamasından sonra okullarda yüz yüze yapılması planlanan sınavların ertelenip ertelenmeyeceği ilerleyen zamanlarda netlik kazanacak.

SINAVLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Sınavların ertelenmesini bekleyen milyonlarca öğrenci ve veli, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a seslerini duyurmak için Twittter'dan binlerce mesaj attı. Artık yüz yüze sınavların erteleneceğine dair umutlarını yitiren öğrenciler, sınavlara hazırlanmak için kolları sıvadı.

Eğer yüz yüze sınavlar ertelenmezse, 2. dönem 1. sınavlar 3 Mayıs 2021 tarihinden itibaren yapılmaya başlanacak.