Yüzbinler Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşıladı: Miting alanında coşkulu kalabalık Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs seçimlerine doğru en büyük mitinglerinden birini bugün Ankara'da gerçekleştirdi. Yüzbinler saatler öncesinden miting alanını doldurdu.

ensonhaber.com

Türkiye'de kritik süreç yaklaşıyor...

An itibarıyla 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 14 gün kaldı.

Seçimlere sayılı günler kalmışken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mitinglerine devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tekrar sahaya indi

Yoğun programı nedeniyle rahatsızlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan iki günlük istirahatinin ardından tekrar sahaya indi.

İzmir'de gövde gösterisi

Her yaptığı mitingde yüzbinleri toplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti, dün İzmir'de gövde gösterisi yapmıştı.

Gözden Kaçmasın İzmir'de AK Parti miting alanını coşkulu kalabalık doldurdu Haberin Detayları

Coşkulu kalabalık Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşıladı

Dün İzmir mitinginde yüzbinlere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bugün Ankara'da da coşkuluk bir kalabalık karşıladı.

Saatler öncesinden alanı doldurmaya başlayan vatandaşlar saatler ilerledikçe alanı hınca hınç doldurdu.

Hareketlilik sabah saatlerinde başladı

AK Parti'nin Büyük Ankara Mitingi için Başkent Millet Bahçesi'ndeki haraketlilik sabah saatleri itibariyle başladı.

Alan hınca hınç doldu

Başkent Millet Bahçesi'ndeki miting alanı AK Partililer tarafından dolduruldu.

Miting alanına giden yollarda partililer tarafından dolduruldu.

Miting alanı ve çevresi muhabirler tarafından görüntülendi.

Türkiye Yüzyılı vurgusu yapıldı

Dev bir platform kurulan miting alanına, led ekranlar, büyük ses sistemleri ve pankartlar yerleştirildi. Yerleştirilen pankartlarda Türkiye Yüzyılı vurgusu yapıldı.

Tüm detayların düşünüldüğü mitingde, güvenlik tedbirleri alındı.

Her detay düşünüldü

Engelliler, yaşlılar, şehit ve gazi aileleri yürümeden golf arabalarıyla alana getirildi.

AK Parti'nin Büyük Ankara Mitinginde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın enerjiden sağlığa, savunma sanayiden yatırımlara kadar birçok alanda önemli mesajlar verdi.