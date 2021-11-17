Yüzde 50+1 seçim sistemi nedir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik açıklamalarında yer alan yüzde 50 artı 1 sistemi nedir merak ediliyor.

Cumhurbaşkanlığı seçimi için uygulanan yüzde 50 + 1 sistemi, siyaset gündeminin tartışma konuları arasında yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısındaki konuşmasında sisteme dair değişiklik sorularına yanıt verdi.

Erdoğan, "Bunların hepsi maalesef yalan dolan, bu tür şeyler. Bu konularla, özellikle Anayasa değişikliğiyle ilgili karar merci parlamentodur. O konuda değişikliğe gidilirse parlamento gider." açıklamasında bulundu.

Siyaset gündemini takip edenlerin merak ettiği yüzde 50+1 sistemi nedir araştırılıyor.

Peki seçimlerde 50 artı 1 kuralı nedir? İşte yanıtı...

SEÇİMLERDE YÜZDE 50 ARTI 1 KURALI NEDİR?

Seçimlerde yüzde artı 1 kuralı için kısaca cumhurbaşkanı seçilmek için gereken oy oranı diyebiliriz.

Eski sistem olan parlamenter sisteminde seçimlerde bir parti yüzde 35 oy ile parlamentonun yüzde 66 çoğunluğunu alıyor ve ülkeyi bir sistemle yönetiyordu.

Yeni sistem olan Başkanlık sisteminde ise iki turlu ve yüzde 50+1 modeli ile uygulanıyor. Yeni sistemde anayasa değişikliğinin 600 sandalyeli yeni Meclis’te referanduma sunularak yapılması için 360, referandumsuz yapılması için 400 oy gerekiyor.

YÜZDE 50+1 TARTIŞMALARI

Seçimlerde yüzde 50+1 tartışmalarını Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu fitilledi.

Karamollaoğlu, Beştepe’deki görüşmeden sonra “Erdoğan’ın, Cumhurbaşkanı seçiminin yüzde 50+1’e bağlanmasını hatalı bulduğu” mesajını verdi.

Arıdndan Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Cemil Çiçek, “Yüzde 50+1'in hem bugün, hem de gelecekte sıkıntıya sebebiyet vereceğini, Türkiye'yi kaosa sürükleyeceğini söyledim, yine söylüyorum” açıklamasında bulundu.

MHP'DEN SERT TEPKİ

Tartışmalara sessiz kalmayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bu yöndeki tartışmalara sıcak bakmadığını ifade etti ve Çiçek'e bu teklifi dolayısıyla sert ifadelerle yüklendi:

"Milletvekili seçmiyoruz belediye başkanı muhtar seçmiyoruz. Cumhurbaşkanını seçiyoruz. Yüzde 50+1'i eleştirenleri anlayışla karşılamamız abesle iştigaldir. Yüzde 50+1 oy sistemini eleştirenleri makul görmemiz mümkün değildir. Bu konuda verilecek taviz, sistemin işleyişini sakatlar. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek yüzde 50+1'in gelecekte önemli sıkıntılara sebebiyet vereceğini iddia ediyor. Bu tuhaf sözlerin benzerini Türkiye'nin istikrarsızlığa gömülmesini isteyen çevreler de ileri sürüyor. Sayın Çiçek sizin kafanız dilinizin altında sakladığınız bir oran var mıdır? Açıkla da bilelim niyetini öğrenelim. Türkiye'nin kaostan işgalden kılpayı kurtulduğunu ne çabuk hafıza kayıtlarından çıkardınız. Kimlere şirin görünmeye çalışıyorsunuz? FETÖ'cü Fehmi Koru da aynı şeyleri söylüyor. Çiçek'in beyanatı bize göre kuşku vericidir. Bu tartışma gereksizdir."





CUMHURBAŞKANI NET KONUŞTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir açıklama daha yaparak gündemlerinde böyle bir şey olmadığını, açıklamasının yanlış anlaşıldığını şu sözlerle söyledi:

"Bu Faruk Bey’in kendi açıklamasıdır, kendi düşüncesidir. Partimizin düşüncesi değildir. Bizim gündemimizde böyle bir şey yok, böyle bir tartışmamız da yok. 50 artı 1 zaten bizim milletimizin onayına sunduğumuz ve milletimizin de onayladığı bir sistemdir. Bu geriye gitmek olur, milletimizi de yorar."

AK Parti grup toplantısında konuşan Erdoğan'a Cumhurbaşkanılığı Sistemi'ndeki 50+1'in değişip değişmeyeceği konusu soruldu.

"PARLAMENTO KARAR VERİR"

Bu konuda konuşulanların yalan dolan olduğunu söyleyen Erdoğan, karar merciği olarak parlamentoyu gösterdi.

Cumhurbaşkanı, "Bunların hepsi maalesef yalan dolan, bu tür şeyler. Bu konularla, özellikle Anayasa değişikliğiyle ilgili karar merci parlamentodur. O konuda değişikliğe giderse parlamento gider." dedi.