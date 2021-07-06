Yüzde 60 daha bulaşıcı! Endişe varyantı Delta Plus hangi şehirde, kaç kişide görüldü?

Yüzde 60 daha bulaşıcı! Endişe varyantı Delta Plus hangi şehirde, kaç kişide görüldü?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Delta Plus varyantının 3 ilde görüldüğünü açıklamasının üzerine, bu illerin hangileri olduğu ve kaç kişide görüldüğü araştırılıyor.

Koronavirüs salgınından korunmak için tüm dünyada aşılama çalışmaları devam ediyor. Ancak, koronavirüs birkaç defa mutasyona uğrayarak, aşılamanın olmadığı ülkelerde hızla yayılmaya başladı.

Aşılama yapılan ülkelerde de görülen Delta Plus ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önemli açıklamalar yaptı.

Koca yaptığı açıklamada, 'Delta Plus' varyantının Türkiye'de 3 ilde görüldüğünü söyledi. Bunun akabinde hangi iller olduğu ve kaç kişide görüldüğü araştırılmaya başlandı.

DELTA PLUS NEDİR?

Hindistan’da görülen Delta mutasyonunun bir alt türü olan Delta Plus, ilk olarak Güney Afrika’da tespit edilen Beta varyantında görülen K417N isimli spike proteinin mutasyonuna sahip.

Bazı bilim insanları bu mutasyonun, Delta varyantında görülen diğer özelliklerle de bir araya geldiğinde bulaşıcılığı artıracağından endişe duyuyorlar.

DELTA PLUS HANGİ ŞEHİRDE, KAÇ KİŞİDE GÖRÜLDÜ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilk Delta Plus vakalarına Türkiye’de de rastlandığını söyledi. Delta varyantı görülen il sayısının da 30'a çıktığını duyurdu:

“Delta Plus, 3 farklı ilde olmak üzere 3 kişide görüldü. İllerden biri İstanbul. Ankara'da yok. Bu kişiler aşılı değiller. Genel durumları ise iyi. Ağır geçirmiyorlar, ayakta takip ediliyorlar. Delta varyantında ise vaka sayısı giderek artıyor, 284'lere kadar çıktı. Vakaların görüldüğü il sayısı da 30'u buldu.”