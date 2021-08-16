Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'i ele geçirmesinin ardından muhalif kesim, havalimanına akın etti. Yüzlerce Afgan'ın, uçağa binebilmek için birbirini ezdiği görüldü.

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl, uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken, Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair bir hüküm getirmedi.

KABİL ÇEVRESİ KUŞATILDI

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeyi, son bir ayda da vilayet merkezlerini hızla ele geçirdi.

Başkent Kabil çevresini kuşatan Taliban, kenar mahallelere girmeye başlarken hükümete yönetimi ve başkenti barışçıl şekilde devir çağrıları yaptı.

HAVALİMANINA AKIN

Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesi ve hükümet güçlerinin başkentten ayrılmasıyla Taliban, kenti tümüyle kontrolüne almaya başladı.

Taliban'a muhalif Afganistanlılar ise ülkeden ayrılmak için Kabil’deki Hamid Karzai Havalimanı'na akın etti.

Kabil Havalimanı'nda yüzlerce Afgan, uçağa binebilmek için birbirini ezdi VİDEO

BİRBİRLERİNİ EZDİLER

Son gelen görüntüler ise dehşet verici…

Havalimanını dolduran yüzlerce Afgan, uçağa binebilmek için birbirini ezdi.

Uçağa giden merdiveni hıncahınç dolduran ve tehlike oluşturan Afganların, kaçmak için verdiği mücadele anbean kameraya yansıdı.