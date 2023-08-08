Yüzlerce kişiye mezar oldu! Hatay’daki Rönesans Rezidans’ın son bloğu yıkıldı 6 Şubat depremlerinde yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği, birçok kişinin de izine rastlanmadığı Rönesans Rezidans’ın hasarlı olan B bloğu da yıkıldı. Geriye ise boş arazi kaldı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kentlerde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

11 ilin yeniden ayaklanması için yıkım çalışmaları sürüyor.

Bir yandan enkazlar kaldırılıyor, bir yandan hasarlı binalar yıkılıyor, bir yandan da afet konutları yükseliyor.

'Cennetten bir köşe' yüzlerce kişiye mezar oldu

Çalışmaların devam ettiği kentlerden biri büyük ölçüde hasar alan Hatay.

Antakya ilçesinde, yüzlerce kişiye mezar olan Rönesans Rezidans gündem olmuştu.

2013 yılında tamamlandıktan sonra daireleri, ‘Cennetten bir köşe’ sloganıyla satılan Rönesans Rezidans'ın A bloğu depremde yıkıldı.

Son blok da yıkıldı

Yan tarafına yıkılan rezidansın enkazı altında yüzlerce kişi hayatını kaybetti, birçok kişinin ise izine rastlanmadı.

Rezidansın ayakta kalan ve ağır hasar alan B bloğuysa ekiplerin başarılı çalışmasıyla yıkıldı. Rezidansın ayakta kalan bloğunun da yıkılmasıyla bölge tarlayı andırdı.

"A blok kalıp çakma hatasından dolayı yıkılmış"

Yıkımın başarılı bir şekilde gerçekleştiğini dile getiren Hüseyin Yeter, “Burası Hatay Antakya Ekinci Mahallesi’nde bulunan Rönesans Rezidans. Burada bine yakın kişi hayatını kaybetti. Bizim operatörümüz kalan bloğun yıkımını yaptı. Önce makasla kolonları kesti daha sonra ekskavatör ile sallayıp binayı düşürdü. Başarılı bir yıkım oldu. Bu yıktığımız bloğun hasar almasının sebebi diğer bloğun üzerine devrilmesi. Biz de kalan bloğu başarılı bir şekilde yıktık. B bloğun beton kalitesi daha iyi. A blok ise kalıp çakma hatasından dolayı yıkılmış. Statik bir hata doğrusu, bunu gözlemledik.” dedi.