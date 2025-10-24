Yüzyılın Konut Projesi'ni tanıtan Cumhurbaşkanı Erdoğan örnek daireyi inceledi

Türkiye'nin tarihi konut projesinde start verildi...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle "Ev Sahibi Türkiye: Yüzyılın Konut Projesi" tanıtıldı.

81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği programa ilişkin tüm detayları, Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi.

100 bini İstanbul'a, Ankara'ya 30 bin, İzmir'e 21 bin, Bursa, Gaziantep ve Konya'ya 13 bin, Hatay ve Diyarbakır'a ise 12 bin yeni konut yapılacak projede hangi kesimin ne oranda öncelikli şekilde yararlanacağı da belli oldu.

ÖRNEK DAİRELERİ İNCELEDİ

Yatay mimaride geleneksel motiflerle inşa edilecek konutların örneği de hazır.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı törenin düzenlendiği bölgedeki örnek daireleri gezdi.

MURAT KURUM EŞLİK ETTİ

Daireleri inceleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum eşlik etti.