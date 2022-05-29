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    Z kuşağı hangi yıllar arasıdır? 2023'te kaç milyon Z kuşağı oy kullanacak?

    Z kuşağının yaş aralığı ve oy potansiyali sıklıkla merak ediliyor. Peki Z kuşağı hangi, kaç yaş aralığıdır? 2023 seçimlerinde kaç milyon Z kuşağı oy kullanacak?
    • Haber Merkezi
    • 29.05.2022 - 12:23
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    Z kuşağı hangi yıllar arasıdır? 2023'te kaç milyon Z kuşağı oy kullanacak?

    Türkiye'nin gündeminde erken seçim olmamasına rağmen, oy çalışmaları başladı.

    Seçmen kitlesi doğrultusunda planlama yapmak isteyen siyasetçiler, Z kuşağını mercek altına alıyor.

    Z kuşağı son yıllarda en sık gündeme gelen ifadelerden birisi.

    Z kuşağının oy potansiyeli ve seçimlere olacak etkisi de merak konusu.

    Vatandaşlar sıklıkla "Z kuşağı yaş aralığı" sorgulaması yapıyor. Z kuşağı hangi yıl doğumlular, kaç yaş aralığı olur gibi konu başlıkları araştırıyor.

    Peki Z kuşağı hangi yıllar arasına denir? 2023 seçimlerinde kaç milyon Z kuşağı oy kullanacak? İşte detaylar...

    Z kuşağı yaş aralığı kaç?

    . Araştırmacılar ve popüler medya, 1990'ların sonlarını ve 2010'ların başlarını Z kuşağının üyelerinin doğum aralığı olarak kabul eder.

    Z kuşağı hangi yıllar arasıdır? 2023 te kaç milyon Z kuşağı oy kullanacak? #1

    2023'te kaç milyon Z kuşağı oy kullanacak?

    2023 seçimlerinde 64 milyon seçmenin oy kullanması bekleniyor. Bu rakamın 13 milyonunu, yani yüzde 16’sını Z kuşağının oluşturacağı hesaplanıyor. 2018 seçimlerinde oranı yüzde 7 olan Z kuşağı seçmeni, 2023’te yüzde 16’ya yükselecek, seçimlerde çok daha etkin rol oynayacak.


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