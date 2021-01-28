Z kuşağı kimlere denir? Z kuşağı yaş aralığı nedir? Z kuşağı özellikleri nelerdir?

Son yılların en popüler terimlerinden biri olan Z kuşağı yeni nesil çocukları adlandırmak için kullanılıyor. Milenyum olarak da bilinen Z kuşağı kimlere denir, yaş aralığı ve özellikleri nedir?

Z kuşağı teknolojinin hakim olduğu bir çağda doğan, teknolojiyle oldukça iç içe yaşamaları sebebiyle “internet kuşağı” olarak da adlandırılan bir nesildir.

Z kuşağı nedir? Son günlerde pek çok kişi Z kuşağının anlamını araştırıyor. Milyonlarca kişi “Z kuşağı nedir? Z kuşağı kaç doğumlulara denir?” gibi soruların yanıtlarını merak ediyor..

İşte Z kuşağı hakkında merak edilen detaylar..

Z KUŞAĞI NEDİR, KİMLERE DENİR?

Z kuşağı ya da Z nesli (genellikle Gen Z olarak da kısaltılır), Milenyalleri (Gen Y) takip eden demografik gruptur.

Z Kuşağı 1997 ve 2012 yılları arasında Y kuşağından sonra, Alfa kuşağından önce doğan kişileri ifade den bir tanım olarak karşımıza çıkar. Çeşitli kaynaklarda internet kuşağı, zeki kuşak, Google kuşağı, '.com' kuşağı olarak da isimlendirilmektedir.

Z KUŞAĞI ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Milenyum çağı çocukları hızlı ve analitik düşünme yetisine sahiptirler. Ancak, bu yetilerini kullanma becerileri bireycidir, asla ekip çalışmasına gelemezler.

Özgüvenleri yüksektir, ebeveynlerinin kendilerine farklı baktığı düşüncesi de bu özgüveni yükseltir.

Özgürlüklerine ve bağımsız olmaya oldukça düşkündürler. Kendilerinin başaramayacağı hiçbir şey yoktur. Televizyon reklamlarında da sıklıkla karşılaşılan 'Impossible is nothing' tarzı reklam sloganlarının hedefi tam da Z kuşağıdır.

Toplumsallaşmadan çok bireyciliğe önem verir. Kuralların onlar için bağlayıcılığı yoktur. Birçoğu, ailelerinin veya akrabalarının izinden gitmek yerine kendi yollarını çizmek ister.

Geçimlerini sağlamak için yaptıkları işler onlar için sadece gün içerisindeki sıkılma zamanıdır. Çaba harcamak, özveri sergilemek Z kuşağına göre değildir.

Teknoloji sayesinde bilgiye çok çabuk ulaşabildikleri için hızlı yaşamaya alışmışlardır. Bu nedenle çok çabuk sıkılıp vazgeçebilirler.

Farklı sosyolojik gruplarla ilişki kurma konusunda başarılı olmalarının yanı sıra haklarını arayabiliyorlar. Kendilerine yapılan bir haksızlığa karşı asla susmuyorlar.

Aile bireyleri, çocuklarına karşı kendilerini yetersiz hissettikleri için psikolojik bunalım oranının en yüksek yaşandığı nesil olarak kabul ediliyor.