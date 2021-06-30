Son dönemlerin en çok konuşulan konularından biri olan Z kuşağını, çeşitli yaş gruplarından vatandaşlarımıza sorduk. Ortaya keyifli anların çıktığı röportajımız sizlerle...

Z kuşağı kavramı son zamanlarda ülkenin gündeminde oldukça yer tutuyor.

Bilimsel olarak tanımlar farklılık gösterse de 1997’den sonra doğanları kapsayan Z kuşağı önümüzdeki seçimin anahtarını da elinde tutuyor.

Biz de Z kuşağıyla ilgili büyüklerin ve gençlerin düşüncesini merak ettik.

Mikrofonumuzu vatandaşlarımıza yönelterek, Z kuşağıyla ilgili görüşlerini sorduk.

Z KUŞAĞI RÖPORTAJIMIZDA İLGİ ÇEKEN CEVAPLAR

Z kuşağının teknolojiye olan düşkünlüğünü göz önünde bulundurduğumuzda, 'Teknolojinin iletişimde nasıl bir yeri var? Teknolojiyi verimli kullanıyor muyuz?' sorularını yönelttiğimiz röportajımızda oldukça ilgi çekici cevaplar aldık.

İşte gençlerin ağzından Ensonhaber kamerasına yansıyan o röportaj...

Z kuşağını halka sorduk