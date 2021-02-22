Zabıt Katibi nedir, ne iş yapar? Zabıt katibi başvuru şartları neler? Adalet Bakanlığı zabıt katibi alımı 2021

Adalet Bakanlığı, 13 bin 202 yeni personel alımı yapılacağını duyurdu. Alım yapılacak kadrolar arasında zabıt katibi de bulunuyor. Peki, Zabıt Katibi nedir, ne iş yapar? Başvuru şartları neler?

Adalet Bakanlığı tarafından çeşitli kadrolara personel alımı yapılacağının duyurulmasının ardından zabıt katibi mesleği merak konusu oldu.

''Zabıt katibi nedir, ne iş yapar?'' gibi sorular gündeme geldi. Adliyede çalışmak isteyen vatandaşlar, zabıt katiplerinin ne kadar maaş aldığını merak ediyor.

Peki, Zabıt Katibi nedir, ne iş yapar? Zabıt katibi olma şartları neler? Adalet Bakanlığı zabıt katibi alımı 2021..

ZABIT KATİBİ NEDİR?

Zabıt katibi; adliyelerde, bölge icra mahkemeleri, seçim kurulları ve icra dairelerinde duruşmadan çıkan tutanakları düzenleme ve yazma işini yapan personeldir.

Mahkeme salonlarında hakimlerin ağzından çıkan her sözcüğü yazıya geçirmekle yükümlü olan yardımcı yargı personelleri "Zabıt Katibi" olarak tanımlanır.

Zabıt katibi, mahkeme ve savcılığa çeşitli sebeplerle istek ya da şikayette bulunmak amacıyla gelen yurttaşlarla muhattap olan ilk kişidir.

Problemlere çözüm getirebilmek için vatandaşlarla son derece etkili bir iletişim kurmak zorundadır.

ZABIT KATİBİ NE İŞ YAPAR?

Zabıt Katibi, icra takip işlemlerinde çıkan sonucu yasalara ve usule uygun şekilde yazar.

Duruşma sonrası tutuklama ve serbest bırakma durumlarını usule uygun yazarak gerekli kurumlara göndermekle görevlidir. Aynı zamanda duruşmanın olacağı günün bir gün öncesinde gerekli tüm yazılar zabıt katipleri tarafından yazılmaktadır.

Mahkeme salonu ve seçim kurulu benzeri yasal işlemlerin kayıtlarının tutulduğu resmi iş yerlerinde görev alır.

Evrak ve dosyaların kayıt altına alarak işlemi bitmiş olan evrakların arşive gönderilmesini sağlar.

ZABIT KATİBİ GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

Zabıt katibi olmak için gerekli genel başvuru şartları şu şekildedir:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

En az liseyi bitirmiş olmak

Kamu haklarını kaybetmemiş olmak

35 yaşını bitirmemiş olmak

Kamu Personeli Seçme Sınavında belirtilen kısımdan 100 puan üzerinden en az 70 almak

Askerlik görevini yapmış olmak ya da askerlikten muaf olmak

Yazılı sınavı başarılı bir şekilde tamamladıktan sonra uygulamalı ve sözlü sınavda başarılı olmak

ZABIT KATİBİ ÖZEL ŞARTLARI NELERDİR?

Zabıt katibi olmak için gerekli özel başvuru şartları ise şu şekildedir:

a) Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulları, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet önlisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ya da dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak. (Bu maddede sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

b) Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya en son başvuru tarihi itibarıyla Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak. (Örgün eğitim yoluyla verilen bilgisayar ya da daktilografi dersini başarıyla tamamladığını resmi olarak belgeleyenlerden daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

c) Uygulama sınavından en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için komisyon tarafından çekilecek kura sonucu belirlenen ve adaylara yazılı olarak verilen bir metinden daktilo veya bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız en az doksan kelime yazmak, (Bu şartın varlığı adalet komisyonlarınca yapılacak uygulama sınavı ile tespit edilecek olup, vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazamayan adaylar sözlü sınava alınmayacaklardır.)

Adayların uygulama sınavında yanlışsız olarak en az 90 kelime yazıp yazmadıkları tespit edilirken verilen metne sadık kalınıp kalınmadığına, yanlış yazılan kelime sayısı ile yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarlan nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığına dikkat edilir. Bu işlem yapılırken yanlış yazılan kelime sayısının toplam yazılan kelime sayısına oranının yüzde kırktan fazla olması halinde yazılan metnin anlam bütünlüğü şartını taşımadığı kabul edilir.

ZABIT KATİBİ MAAŞLARI NE KADAR?

Adalet Bakanlığı'nda görevli olan veya göreve yeni başlayan zabıt katibi, ortalama 4 bin 270 TL maaş almaktadır.

Bu tutar; eğitim seviyesi, görev yapılan bölge, bakılan dava sayısı, aile durumu vb. gibi durumlara göre değişiklik göstermektedir.