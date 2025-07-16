Zafer Algöz'den 15 Temmuz filmine gelen eleştirilere sert yanıt

15 Temmuz 2016 gecesi Türk milleti; tanklara, kurşunlara ve hainlere karşı direnerek tarihe unutulmaz bir destan yazdı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kalkıştığı darbe girişiminde 253 kişi şehit oldu, binlerce insan yaralandı.

Devletin bekası ve milletin iradesi uğruna verilen bu mücadele, hafızalardan silinmeyecek bir direnişin sembolü oldu.

Bu hain girişimin üzerinden dokuz yıl geçti.

ALGÖZ'E ELEŞTİRİ YAĞDI

TRT, bu yıl 15 Temmuz’un yıl dönümünde o gece yaşananları ekranlara taşımak için Son Sefer adlı sinema filmini izleyiciyle buluşturdu.

TRT 1 ekranlarında 15 Temmuz’da yayınlanan filmde başrolü, deneyimli oyuncu Zafer Algöz üstlendi. Ancak filmin yayınlanmasının ardından sosyal medyada Algöz'e yönelik çeşitli eleştiriler gündeme geldi.

TEPKİLERE SERT YANIT VERDİ

Ünlü oyuncu, tepkilere kayıtsız kalmadı.

Snob Magazin’e konuşan Algöz, kendisini eleştirenlere sert ifadelerle yanıt verdi.

"K.ÇINLA KUŞ TUTSAN BİR KANADI DIŞARIDA KALMIŞ DİYENLER VAR"

Algöz, eleştirilere yönelik şöyle konuştu:

“Niye eleştiri geldi anlamıyorum. Altı sene önce 'Börü' diye film yaptım, önce onu seyretsinler. Ondan sonra eleştirsinler. Güzel bir film oldu. K*çınla kuş tutsan bir kanadı dışarıda kalmış diyenler var bu ülkede.”