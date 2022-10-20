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    Zafer Biryol, FETÖ operasyonunda yakalandı

    Eski futbolcu Biryol, Büyükçekmece'de gözaltına alındı. Biryol'un, 2006'da FETÖ elebaşını ziyaret ettiği ortaya çıktı.
    • 20.10.2022 - 10:17
    • Güncelleme : 20.10.2022 - 11:12
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    Zafer Biryol, FETÖ operasyonunda yakalandı

    FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin soruşturma, büyük bir titizlikle yürütülüyor.

    Örgütün şifreli mesajlaşma programı "ByLock" kullanıcısı olduğu tespit edilen ve hakkında hapis cezası bulunan eski futbolcu Zafer Biryol yakalandı.

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

    Büyükçekmece'de gözaltına alındı

    Silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan ve kapatılan Bank Asya'da hesabı bulunan Biryol'a yönelik operasyon düzenlendi.

    Adresi tespit edilen Biryol, Büyükçekmece'de bulunduğu evde yakalanarak gözaltına alındı. Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilecek.

    Zafer Biryol, FETÖ operasyonunda yakalandı ViDEO

    2006'da FETÖ elebaşını ziyaret etti

    AA'nın haberine göre, Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Biryol'a verilen 6 yıl 3'er ay hapis cezasını onamıştı.

    Zafer Biryol'un, 2006'da Pensilvanya'ya giderek FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile görüştüğü belirtilmişti.

    Zafer Biryol, FETÖ operasyonunda yakalandı #1


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