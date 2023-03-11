Zafer Partisi’nin Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan oldu Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanı adaylarının Sinan Oğan olduğunu açıkladı. Özdağ, kurdukları ittifakın adının ise "ATA" olduğunu bildirdi.

Türkiye seçime gidiyor…

14 Mayıs’ta yapılacak olan seçim için dün karar imzalandı ve start verildi.

YSK takvimi hazırlarken, partiler de seçmenle görüşmeleri hızlandırdı.

"ATA İttifakı"

Bu kısacık arada bir ittifak daha kuruldu.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, “ATA İttifakı” kurduklarını duyururken, Cumhurbaşkanı adayını da açıkladı.

Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı adayı oldu

Daha önce MHP'den iki kez ihraç edilen eski milletvekili Sinan Oğan, ATA İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı oldu.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Özdağ, “ATA İttifakı imza töreni ve ATA İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Sayın Sinan Oğan’ın adaylığının açıklanması için düzenlediğimiz tören saat 14.00’de Zafer Partisi Genel Merkezinde gerçekleştirilecek.” dedi.

Özdağ, “Türk milleti 1921 Anayasası’nı savunan 2 ittifak karşısında çaresiz değildir. Artık ATA İttifakı var.” ifadelerini kullandı.

İttifaklar seçimi

14 Mayıs 2023’te yapılacak seçimler için Cumhur İttifakı, Millet İttifakı ile Emek ve Özgürlük İttifakı kurulmuş durumda.

Memleket Partisi, Zafer Partisi, Doğru Parti ve Adalet Partisi de daha önce dördüncü ittifakı kuracaklarını kamuoyuna duyurmuştu.

Ancak Memleket Partisi, daha ittifak kurulmadan bu gruptan ayrıldı.