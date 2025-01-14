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ABD, tarihinin en büyük yangınıyla mücadele ediyor.

Los Angeles kentinde devam eden orman yangınları en az 24 kişinin ölümüne, 12 binden fazla yapının tahrip olmasına ve Los Angeles'ın büyük bölümünü saran alevlerden kaçmak isteyen 200 bin kadar bölge sakini için tahliye emri çıkarılmasına neden oldu.

Hal böyle olunca bir yandan yangın söndürülmeye çalışılıyor diğer yandan da tahliyeler sürüyor.

TÜRKİYE'DE AFETLERDEN SONRA VERİLEN DESTEKLERİ SAYDI

Maddi durumu iyi olan Los Angeles'lıların civarlardaki otelleri doldurduğu görülürken geriye kalanlar için çadır veya konteyner sıkıntısının yaşandığı gün yüzüne çıkmıştı.

Faciada boyut giderek artarken gazeteci Zafer Şahin'den dikkat çeken bir kıyaslama geldi.

Şahin, Türkiye'deki felaketlerden sonra devletin vatandaşlara yaptığı yardımlardan bahsetti.

"DÜNYADA BÖYLE BİR DEVLET VAR MI?"

Dünyada bu yardımların ikinci bir örneği olmadığını söyleyen Şahin, "Ne demiş Cumhurbaşkanı bak Manavgat’taki yangından bu ya. Yangında evi hasar görene kira yardımı. Tarım, hayvancılık ve sera hasarları karşılanacak. Vergi, SGK primi, esnaf kredisi, tarım kredisi borçları erteleniyor. Faizsiz esnaf kredisi verilecek yanan evlerin inşaatına 3 ayda başlanacak ve 1 yılda teslim edilecek. Bana bunun ikinci bir örneğini göstersinler ya. Dünyada böyle bir devlet var mı?" şeklinde konuştu.

"BEĞENMEDİĞİN TÜRKİYE HER AFETTEN SONRA MİLLETİMİZ MÜSTERİH OLSUN DİYO"

Sözlerine devam eden Şahin, felaketlerin ardından yapılan eleştirilerin bazılarının iktidara değil Türkiye'ye muhalefet etmek olduğunu da savundu.

Şahin'in konuyla ilgili sözleri şöyle: