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Suriye'de 61 yıldır süren Baas rejimi ve Esad Ailesi iktidarı çöktü.

Suriye'deki muhalif grupların ilerleyişi devam ederken, terör örgütü PKK/YPG ise Suriye'de sıkıştı..

Suriye Milli Ordusu 'Özgürlük Şafağı Operasyonu' ile terör üssü haline gelen Tel Rıfat'ı işgalden kurtarmış, ardından Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvası Münbiç'i temizlemişti.

PKK/YPG zulmüne karşı ilerleyişinin son halkası ise ülkenin doğusundaki Irak sınırında yer alan Deyrizor oldu..

Deyrizor'un da teröristlerin elinden alınmasının ardından Rakka'da köşeye sıkışan örgüte yine ABD yetişti..

ZAFER ŞAHİN ABD'NİN RAKKA'DAKİ DEAŞ PLANINI DEŞİFRE ETTİ

Gazeteci Zafer Şahin, A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamalarında ABD'nin Rakka'daki kirli DEAŞ planını tek tek anlattı.

Şahin, güvenlik kaynaklarından edindiği bilgilere göre ABD'nin Rakka'da YPG'li teröristlere DEAŞ kıyafetleri giydirdiğini söyledi.

"ABD BURADA YPG DE DEAŞ'A KARŞI SAVAŞIYOR' TAKTİĞİNİ UYGULUYORLAR"

DEAŞ kıyafetli teröristlerin Rakka'da bildiri dağıtarak provokasyon yaptıklarını belirten Şahin, şu ifadeleri kullandı:

Rakka'da şu an ABD, YPG'li teröristlere DEAŞ'lı kıyafetleri giydirip, bildiri dağıttırıyor.



Şu provokasyonu yapıyorlar: "Orada bir DEAŞ tehdidi var, ABD burada YPG de DEAŞ'a karşı savaşıyor" taktiğini bir kez daha uyguluyorlar.



Deyrizor gibi Rakka da elden gitmesin diye ABD yine oyun oynuyor..

SURİYE'DE SON DURUM

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşar Esad güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşmıştı.

Gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurmuştu.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çökmüştü.

Baas Partisinin 61 yıllık iktidarı sona ererken, rejim lideri Esad başkentten kaçmıştı.

Öte yandan, SMO da aralıkta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/YPG'den kurtarmıştı.

Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasına dönüşen bölge PKK/YPG'den temizlenmişti.

PKK/YPG zulmüne karşı ilerleyişinin son halkası ise ülkenin doğusundaki Irak sınırında yer alan Deyrizor olmuştu.

Teröristler, Deyrizor'a hakim olabilmek için 9 Aralık'ta 10 sivili öldürdü.

Muhaliflerin terör örgütüne karşı ilerleyişi Deyrizor'a kadar ulaştı ve bölgede hakimiyet sağlandı.