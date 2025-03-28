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Haber Merkezi

CHP'li belediyelere yolsuzluk ve terör soruşturması...

CHP'lilerin yoğun şikayetlerinin ardından harekete geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB ve çeşitli ilçe belediyelerdeki yolsuzluk iddialarının üstüne gitti.

3 BELEDİYE BAŞKANI TUTUKLANDI

Soruşturma neticesinde Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AK PARTİLİ BELEDİYELERE SORUŞTURMA AÇILIYOR MU?

CHP'li yöneticiler tutuklanma kararına itiraz ederek, "AK Partili belediyeler soruşturulmuyor" dedi.

Ancak gerçeklerin öyle olmadığı ortaya çıktı.

ZAFER ŞAHİN RAKAMLARLA ANLATTI

Gazeteci Zafer Şahin, A Haber'de katıldığı programda AK Partili belediyelere daha fazla soruşturma açıldığını ifade etti.

Şahin, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın Kasım 2024’te Meclis’te bütçe görüşmeleri sırasında verdiği rakamları açıkladı.

AK PARTİLİ BELEDİYELERE 59 SORUŞTURMA AÇILDI

2024 yılı boyunca 1701 şikayetin 176'sına soruşturma izninin verildiğini kaydeden Şahin, soruşturma izni verilen belediyelerin 59'unun AK Parti'ye ait olduğunu söyledi.

CHP'YE DAHA AZ SORUŞTURMA AÇILDI

Şahin ayrıca soruşturma yapılan belediyelerin 58'inin CHP, 21'inin MHP, 7'sinin İyi Parti ve 10'unun DEM Partili belediyelerle alakalı olduğunu da açıkladı.

TUTUKLANAN AK PARTİLİ BELEDİYE BAŞKANLARI

İddiaların aksine AK Partili belediye başkanlarının da tutuklandığı söyleyen Şahin, şöyle devam etti: