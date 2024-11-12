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Ankara’da düzenlenen yüksek bütçeli konserler, gündemdeki yerini koruyor..

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen konserlerin maliyetleri hakkında açıklama yaptı.

Yavaş, son dönemde tartışma yaratan Ebru Gündeş konseri için toplam 44 milyon lira harcandığını söyledi. Candan Erçetin konserine ilişkin 80 milyon lira ödendiği yönündeki iddialara da açıklık getiren Yavaş, toplamda 8 sanatçıya 94 milyon lira ödeme yapıldığını belirtti.

Yavaş ayrıca, Gülşen, Murat Boz ve Mor ve Ötesi konserlerinin maliyetinin de 78 milyon 500 bin TL olduğunu açıkladı.

Konserlere harcanan bu yüksek bütçeler vatandaşların tepkisini çekti.

"BU PARA KİMİN CEBİNE GİRDİ?"

Fahiş fiyatlı konserlere bir tepki de gazeteci Zafer Şahin'den geldi.

Beyaz TV'de Melissa Bağcı'nın sunduğu 7. Gün programına katılan Şahin, Mansur Yavaş'ın yaptığı açıklamalara dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Ebru Gündeş'i yuvarlaya yuvarlaya 44'e indirdiler, bakalım Mor ve Ötesi'ni kaça yuvarlayacaklar. Adamlar 'biz almadık' diyor. Kimse almadıysa ortaya çıkan bu belgelere göre bu para kimin cebine girdi?"

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"NEYİ KURDUN KARDEŞİM? UZAYA ROKET Mİ GÖNDERDİN?"

Kuruluma verilen paraya dikkat çeken Şahin sözlerine şöyle devam etti:

"Ben buradan vatandaşlara sesleniyorum; sakın çocuğunuzu doktor olsun, hakim olsun, mühendis olsun diye okullara göndermeyin. Çocuklarınız kurulum mühendisi olsun. Kurulum mühendisliği çok para getiren bir iş, görüyoruz. Neyi kurdun kardeşim? Uzaya roket mi gönderdin? Atomu mu parçaladınız orada? Kurduğunuz sahnede ne yapıldı bu kadar? Yazık değil mi bu kentin parasına? 10 günlük sahnenin kurulum bedeli 52 milyonsa, ne gerek var ya, bu Ankara'nın başka derdi mi yok?"