Zafer Treni yolcuları Büyük Taarruz'un başladığı yerde

Ankara’dan hareket ederek Kocatepe beldesine ulaşan 99 genç, yöre halkı ile birlikte sabah namazı kılarak şehitlere dualar etti.

Büyük Taarruz ve Zafer Haftası kutlamaları kapsamında Ankara'dan 99 gençle hareket eden Zafer Treni, 2023 dakikalık yolculuğun sonunda Büyük Taaruz’un başladığı Afyonkarahisar’a ulaştı.

Gençler tren yolculuğunun ardından otobüsler ile Kocatepe’ye çıktı.

CEMAATLE SABAH NAMAZI

Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Mehmet Keklik ve protokol üyelerinin de eşlik ettiği gençler, sabah namazını bölgede yaşayan vatandaşlar ile birlikte Büyük Taarruz’un başladığı Kocatepe’de kıldı.

Yöre halkından alınan bilgilerde Kocatepe’de cemaatle birlikte sabah namazının uzun yıllardır kılınmadığı ve bunun aradan geçen yıllarda bir ilk olduğu belirtildi.

"ÇOK MUTLUYUZ"

Sabah namazını kılan vatandaşlar ile birlikte Kocatepe’yi görmeye gelen gençler, "Çok mutlu ve heyecanlıyız." ifadesini kullandı.

Öte yandan, namazın ardından vatandaşlara İkmal ve Garnizon Komutanlığı’nda görevli bir subay tarafından taarruzun nasıl başladığı ile ilgili bir sunum yapıldı. Vatandaşlara ayrıca çorba ikramında da bulunuldu.

Kocatepe’de cemaatle sabah namazı kılındı