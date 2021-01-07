Zafer Yenal kimdir? Boğaziçi Üniversitesi Rektör Danışmanı Zafer Yenal neden istifa etti?

Zafer Yenal kimdir? Boğaziçi Üniversitesi Rektör Danışmanı Zafer Yenal neden istifa etti?

Boğaziçi Üniversitesi Rektör Danışmanı Zafer Yenal, Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasının ardından çıkan protestolar sonrasında istifa etti. Zafer Yenal kimdir? Neden istifa etti? İşte detaylar...

Boğaziçi Üniversitesi rektörülüğüne atanan Melih Bulu'yu kabul etmeyen öğrenciler ve akademisyenler, eylem ve gösterilerle durumu protesto etmişlerdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Boğaziçi Üniversitesi Rektör Danışmanı Prof. Dr. Zafer Yenal görevinden istifa etti.

Peki Boğaziçi Üniversitesi Rektör Danışmanı Prof. Dr. Zafer Yenal kimdir? Neden istifa etti? İşte detaylar..

PROF. DR. ZAFER YENAL KİMDİR?

Ankrada Fen Lisesi'nden mezun olan Zafer Yenal, lisansını ODTÜ (1989)'de tamamlamıştır, ardından doktorası için Binghamton University'de bulunmuştur.

Yenal Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde öğretim üyesi olan Zafer Yenal, tüketim sosyolojisi, yemek sosyolojisi, köy çalışmaları, tarihsel sosyoloji konularında uzmanlık yapmıştır.

Türkiye'de tarımsal dönüşümler, yemek kültürü ve tüketim sosyolojisi konularında çok sayıda çalışması olan Yenal'ın Bildiğimiz Tarımın Sonu: Küresel İktidar ve Köylülük (Çağlar Keyder'le birlikte, İletişim Yayınları, 2013) ve Aradığınız Kişiye Şu An Ulaşılamıyor: Türkiye'de Hayat Tarzı Temsilleri, 1980-2005 (Meltem Ahıska ile birlikte, Osmanlı Bankası Yayınları, 2006) başlıklı kitapları bulunuyor.

Prof. Dr. Yenal, New Perspectives on Turkey ve Irish Journal of Sociology dergilerinin yayın kurulunda yer alıyor.

ZAFER YENAL NEDEN İSTİFA ETTİ?

Prof.Dr. Zafer Yenal, istifa etmesine ilişkin olarak sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

" Bir daha kapıları kelepçelenmiş üniversite görmemek için iyilik adına, güzellik adına daha sıkı çalışmaya devam edelim"