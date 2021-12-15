ZAHA'nın denizdeki mayın ve balistik testleri tamamlandı

Zırhlı Amfibi Hücum Aracı’nın denizde yapılan mayın ve balistik testlerinin tamamlandığı, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir tarafından duyuruldu.

Türkiye, savunma sanayii alanında kendini geliştirmeye ve envanterine her geçen gün yeni bir araç katmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, birçok noktada piyade personelinin işini kolaylaştıracak Zırhlı Amfibi Hücum Aracı’nın (ZAHA) mayın ve balistik testlerini tamamladığını duyurdu.

PİYADE PERSONELİNİN İŞİNİ KOLAYLAŞTIRACAK

Üstün hareket kabiliyeti ile kötü deniz koşullarında amfibi piyade personelinin denizden sahile taşınması, ihtiyaç halinde gerek ateş gücü ile harekata destek olması noktalarında devreye girecek ZAHA, testi başarıyla geçti.

Personeli beka kabiliyeti ile güvenli bir şekilde iç kesimlere kadar taşıması ile dosta güven düşmana korku salan ZAHA, kendine verilecek görevlere hazırlanıyor.

ZAHA'nın denizdeki mayın ve balistik testleri tamalandı VİDEO











KALİFİKASYON FAALİYETLERİ BAŞARILI

Muharebe sahasında karşılaşılacak zorlu koşullarla baş edebilmesi için geliştirilen ZAHA, kalifikasyon faaliyetlerine başarılı bir şekilde devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, ZAHA ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dosta güven düşmana korku salan Zırhlı Amfibi Hücum Aracı kendine verilecek görevleri yerine getirmek için hazırlanıyor. Mayın ve balistik testlerini tamamladı. Güvenilirlik ve idame edilebilirlik testine, kara ve deniz sürüşleri ile devam ediyor." ifadelerini kullandı.





ZAHA'NIN ÖZELLİKLERİ

Paletli yürüyüş sistemi ile karada azami 70 km/saat hızla, itki sistemi ile denizde azami 7knot hızla üstün hareket kabiliyetine, zırh yapısı ile üstün beka kabiliyetine, uzaktan komutalı silah sistemi ile üstün ateş gücüne, zorlu deniz koşullarında ters dönme durumunda kendini düzeltme kabiliyetine, belli sayıda mayın geçit açma sistemine sahip olan ZAHA, personeli emniyetli bir şekilde muharebe sahasına taşıyacak.



