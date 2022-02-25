Zam geldi! Benzin ve motorin litresi kaç TL oldu? Güncel akaryakıt fiyatları 2022

Zam geldi! Benzin ve motorin litresi kaç TL oldu? Güncel akaryakıt fiyatları 2022

Artan döviz kuru ve petrol fiyatları, akaryakıta yansımaya devam ediyor. EPGİS, benzin ve motorin fiyatlarına gelen zammı açıklandı. Peki benzin ve motorin litresi kaç TL? İşte 2022 güncel fiyatlar...

Rusya ve Ukrayna arasında aylar süren gerilim, 24 Şubat Perşembe sabahı itibarıyla sıcak çatışmaya dönüştü.

Rusya'nın, Ukrayna'nın Donbas bölgesine saldırmasıyla birlikte Rusya Ukrayna savaşı resmen başlamış oldu.

Tüm dünyanın ilgiyle takip ettiği Rusya Ukrayna savaşı, ekonomi piyasalarını da hareketlendi. Dolar ve altın fiyatlarında yaşanan artışın ardından gözler benzin ve motorin fiyatlarına çevrildi.

Artan döviz kuru ve petrol fiyatları, akaryakıta yansıdı ve EPGİS, benzin ve motorin fiyatlarında artış yaşandığını duyurdu.

Akabinde araç sürücüleri, akaryakıta gelen zammı sorgulamaya başladı. Peki benzin ve motorin litresi ne kadar, kaç TL oldu? İşte 2022 güncel akaryakıt fiyatları...

MOTORİN VE BENZİN NE KADAR ZAM GELDİ?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından yapılan açıklamaya göre benzin ve motorine zam geldi.

EPGİS tarafından yapılan açıklamaya göre; bu gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak şekilde; benzinin litre fiyatına 1 lira 61 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 1 lira 51 kuruş zam geldi.

BENZİN FİYATLARI NE KADAR?

EPGİS tarafından açıklanan 25 Şubat tarihli zammın ardından 26 Şubat Cumartesi gününden itibaren Ankara'da ortalama 15,24 liradan satılan benzinin litre fiyatı 16,85 lira olacak.

Benzinin litresi İstanbul'da 15,15 liradan 16,76 liraya, İzmir'de 15,26 liradan 16,87 liraya çıkacak.

MOTORİN LİTRE FİYATI KAÇ TL?

Ankara'da ortalama 15,57 liradan satılan motorinin litre fiyatı 17,08 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 15,48 liradan 16,99 liraya, İzmir'de 15,57 liradan 17,08 liraya yükselecek.

Rusya-Ukrayna krizi nedeniyle Brent petrolün varil fiyatı 105 dolara çıkarak 8 yılın zirvesini görmüştü.