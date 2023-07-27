Zam kahve fiyatlarını da vurdu! Starbucks ürünlerine yüzde 20 zam Kahveseverlerin uğrak noktası olan Starbucks, ürünlerine yüzde 20 zam yapma kararı aldı. Menüye yansıtılan fiyatlara göre, bir küçük filtre kahvenin fiyatı 45 TL oldu.

ensonhaber.com Son günlerde zamlı ürünler gündem oluyor. Bunların başında ise akaryakıt ücretleri yer alıyor. Bir zam da tüm dünyada yoğun ilgi gösteren kahve zinciri Starbucks ürünlerine geldi. Starbucks da zam yaptı Enflasyona dayalı fiyat tarifesi uygulamaktan kaçınan Starbucks, zam için adım attı. Böylelikle bugün gelen zamla birlikte ürünlerin fiyatında yüzde 20'lik artış oldu. Türkiye'de çok sayıda şubesi bulunan Starbucks'ın mağazalarında fiyat artışlarının menülere yansıtıldığı görüldü. Yüzde 20 zamlı fiyatlar İşte yeni fiyat listesi; Küçük boy filtre kahve: 45.00 TL Orta boy filtre kahve: 51.00 TL Büyük boy filtre kahve: 56.00 TL Sütlü kahve: Küçük boy 55 TL / Orta boy 62 TL / Büyük boy 70 TL Caramel Macchiato: Küçük boy 68 TL / Orta boy 78 TL / Büyük boy 87 TL Caffe Mocha: Küçük boy 71 TL / ORta boy 82 TL / Büyük boy 91 TL Buzlu içecekler Portakal ve Mango aromalı buzlu içecek: Küçük boy 71 TL / Orta boy 79 TL / Büyük boy 87 TL Mango ve ejder meyvesi aromalı buzlu içecek: Küçük boy 71 TL / Orta boy 79 TL / Büyük boy 87 TL Böğürtlen ve Hibiskus çiçeği aromalı buzlu içecek: Küçük boy 71 TL / Orta boy 79 TL / Büyük boy 87 TL En fazla tercih edilen kahveler Buzlu sütlü kahve: Küçük boy 55 TL / Orta boy 62 TL / Büyük boy 70 TL Espresso: 33 TL Türk kahvesi: 40 TL Duble Türk kahvesi: 46 TL