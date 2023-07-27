Zam kahve fiyatlarını da vurdu! Starbucks ürünlerine yüzde 20 zam

Son günlerde zamlı ürünler gündem oluyor.
Bunların başında ise akaryakıt ücretleri yer alıyor.
Bir zam da tüm dünyada yoğun ilgi gösteren kahve zinciri Starbucks ürünlerine geldi.
Starbucks da zam yaptı
Enflasyona dayalı fiyat tarifesi uygulamaktan kaçınan Starbucks, zam için adım attı.
Böylelikle bugün gelen zamla birlikte ürünlerin fiyatında yüzde 20'lik artış oldu.
Türkiye'de çok sayıda şubesi bulunan Starbucks'ın mağazalarında fiyat artışlarının menülere yansıtıldığı görüldü.
Yüzde 20 zamlı fiyatlar
İşte yeni fiyat listesi;
Küçük boy filtre kahve: 45.00 TL
Orta boy filtre kahve: 51.00 TL
Büyük boy filtre kahve: 56.00 TL
Sütlü kahve: Küçük boy 55 TL / Orta boy 62 TL / Büyük boy 70 TL
Caramel Macchiato: Küçük boy 68 TL / Orta boy 78 TL / Büyük boy 87 TL
Caffe Mocha: Küçük boy 71 TL / ORta boy 82 TL / Büyük boy 91 TL
Buzlu içecekler
Portakal ve Mango aromalı buzlu içecek: Küçük boy 71 TL / Orta boy 79 TL / Büyük boy 87 TL
Mango ve ejder meyvesi aromalı buzlu içecek: Küçük boy 71 TL / Orta boy 79 TL / Büyük boy 87 TL
Böğürtlen ve Hibiskus çiçeği aromalı buzlu içecek: Küçük boy 71 TL / Orta boy 79 TL / Büyük boy 87 TL
En fazla tercih edilen kahveler
Buzlu sütlü kahve: Küçük boy 55 TL / Orta boy 62 TL / Büyük boy 70 TL
Espresso: 33 TL
Türk kahvesi: 40 TL
Duble Türk kahvesi: 46 TL