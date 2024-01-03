Zam oranı belli oldu! Memur-Sen'den ilk tepki geldi TÜİK’in Aralık ayı enflasyon rakamını duyurmasının ardından kamuda çalışanların ve emeklilerin de zam oranı belli oldu. Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, zam oranlarına ilişkin olarak "Kamu görevlilerine ve emeklilerine iyileştirme yapılmalı" açıklamasını yaptı.

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Milyonlarca memur, memur emeklisi ile SSK ve Bağkur emeklilerinin beklediği kritik enflasyon verisi açıklandı.

TÜİK rakamlarına göre Tüketici Fiyat Endeksi aralıkta yüzde 2,93 artarken, yıllık bazda yüzde 64,77 oldu.

Memur, memur emeklisi, SSK ve Bağkur emeklilerinin maaş artışları 6 aylık enflasyon verileriyle birlikte netleşti.

Memur ve memur emeklisinin 2024 ve 2025'teki mali ve sosyal haklarının belirlendiği 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerine göre bu yılın ilk yarısı için yüzde 15 ve enflasyon farklarından oluşan artış yapılacak.

Memur ve memur emeklisi zammı belli oldu

SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 37,57, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına ise yüzde 49,25 oranında zam yapılacak.

En düşük memur maaşı

En düşük devlet memuru maaşı son hesaplamalara göre 22 bin lira seviyelerinden 32 bin 835 lira seviyelerine çıktı.

En düşük memur emeklisi maaşı

Memur emeklileri de yüzde 49,25 zam alacak.

Çıkan rakamlara göre en düşük memur emeklisi maaşı 14 bin 800 seviyelerine gelecek.

Memur-Sen maaşları beğenmedi

Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın ilk açıklamasında, "Aralık ayında enflasyonu baskılayalım, Ocak ayında zamları yansıtalım' anlayışının galip geldiği maalesef bir kez daha görülmüştür." tepkisini gösterdi.

Yalçın, gelir vergisi oranlarının da yüzde 15'e sabitlenmesi gerektiğini söyledi.

"Kamu görevlilerine ve emeklilerine iyileştirme yapılmalıdır"

Yalçın, X hesabından yaptığı açıklamada, "Kamu görevlilerine ve emeklilerine iyileştirme yapılmalıdır." çağrısını yaptı.

Rakamları paylaştı

Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, paylaşımında şunları kaydetti:

TÜİK tarafından Aralık ayı enflasyon oranı yüzde 2,93 ve yıllık enflasyon yüzde 64,77 olarak açıklandı. Kamu görevlileri ile emeklilerinin 2024 Ocak maaş ve ücretlerine yansıyacak enflasyon farkı yüzde 29,78 olarak belirlendi.



Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı gereği; Ocak ayında maaş ve ücretlere yapılacak yüzde 15 artış ve enflasyon farkı ile birlikte kamu görevlileri ve emeklilerine toplamda yüzde 49,25 artış yapılacak. Bu durumda en düşük kamu görevlisi maaşı (bekar) 30 bin 910 TL iken en düşük kamu görevlisi emeklisi maaşı ise 14 bin 700 seviyelerinde olacaktır.

"Kamu görevlisi emeklilerinin haklı beklentisi görülmeli"

En düşük kamu görevlisi emekli aylığı ile en düşük kamu görevlisi maaşı/ücreti arasındaki oran yüzde 47,5 olarak gerçekleşti. Görev aylığı ile emekli aylığı arasındaki bu büyük farklılık kapatılmalı, öncelikle 8 bin 77 TL ilave ödeme emekli kamu görevlilerine yansıtılmalı, kamu görevlisi emeklilerinin haklı beklentisi görülmeli ve sesleri duyulmalıdır.

"Maaşlara zam gelmeden bütün ürünler zamlandı"

2024 yılında uygulanacak Asgari Ücret 11 bin 402 TL’den 17 bin 2 TL’ye yükseltildi. Asgari ücrete yapılan yüzde 49’luk artış, çalışanların haklı beklentilerinin görüldüğünün olumlu göstergesidir. Asgari ücretli zamlı maaşını Şubat ayında, kamu görevlilerimiz ise 15 Ocak'ta alacakken, Aralık ayında fiyatları baskılayarak enflasyonu düşük gösterme gayretinde olan piyasa yöneticilerinin “Aralık ayında enflasyonu baskılayalım, Ocak ayında zamları yansıtalım” anlayışının galip geldiği maalesef bir kez daha görülmüştür.



Yılbaşı gecesinden itibaren sermaye/piyasa yöneticilerinin "Giderler artmadan gelirleri artırma" rekabetinin sonucunda etiketleri değiştirme yarışına şahit olduk. Gelirler 6 ayda bir defa artarken, önümüzdeki 6 ay boyunca giderleri anlık olarak ürünlere yansıtacak sermayedarlar; arz-talep dengesi kadar hakkaniyet/vicdan terazisini de kontrol etmelidir.

"Gelir vergisi oranları yüzde 15'e sabitlenmeli"