Zam oranını beğenmeyince İBB binasını taşlayan taksicilerin güvenlik kamerası görüntüleri Yüzde 28 zammı beğenmeyerek İBB binasına taş fırlatıp cam bariyerleri kırmaya çalışan taksicilerin o anları güvenlik kamerasına yansıdı.

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İHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), dün toplu ulaşımda yeni zamları açıkladı.

Bu kapsamda taksi ve servis ücretlerine ise yüzde 28 oranında zam geldi.

Taksimetrede indi-bindi 70 TL'den 90 TL'ye çıkarken, taksiciler ayaklandı.

Taksicilerden taşlı saldırı

Toplantı öncesinde yüzde 65 zam talep eden taksicileri bu oran tatmin etmeyince saldırıya geçildi.

İBB'nin UKOME toplantısını yaptığı salonun önünde toplanan taksiciler binayı taşladı.

Arbede çıkartan öfkeli grup, binaya girmeye çalıştı. Polis ekipleri, taksicileri sakinleştirmeye çalıştı.

O anlar güvenlik kamerasında

Yaşanan olay gündemde yerini bulurken, bir yeni gelişme daha yaşandı.

Saldırı anlarının kamera görüntülerine ulaşıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)