Zamandan ve yakıttan tasarruf sağlanacak! Yusufeli Barajı'na viyadük yapılıyor Artvin'in Yusufeli ilçesindeki baraj yapımı tamamlandı. Şimdi viyadük çalışmaları sürdürülüyor. Fiziki olarak yüzde 70'i tamamlanan Yusufeli Merkez Viyadüğü'nün tamamlandığında yolu kısaltacağı ve yakıttan tasarruf sağlayacağı belirtiliyor.

İHA

Artvin'in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen baraj, temelden 275 metre yüksekliğiyle kemer baraj sınıfında Türkiye'nin birinci, dünyanın 5'inci en yüksek barajı oldu.

Yusufeli Barajı ve HES dolayısıyla Yusufeli ilçe merkezi ve 7 köy tamamen sular altında kaldı.

Tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği bu süreçte yerleşim yerlerinin yerinin değişmesi, baraj yapımı kadar ilgi çekti.

Şimdi de Yusufeli ilçesinde yeni ilçe merkezine ulaşımda önemli rol oynayacak olan merkez viyadüğünün yüzde 70'i tamamlandı.

Yusufeli Merkez Viyadüğü'nün yüzde 70'i bitti

Artvin'de yapımı tamamlanan Yusufeli Barajı ve HES nedeniyle değişen kara yolu ağı kapsamında inşa edilen Yusufeli Merkez Viyadüğü'nde iki yakanın birleşmesine 200 metre kalırken inşaat çalışmalarında yüzde 70’lik fiziki gerçekleşme sağlandı.

Vatandaşlar yeni evlerine taşındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 22 Kasım 2022’de katıldığı törenle evlerini teslim alan vatandaşlar, eski ilçe merkezinin üst kotlarında bulunan Sakut ve Yansıtıcılar bölgesinde inşa edilen yeni yerleşim yerine taşındı.

Viyadük çalışmaları hızlandı

Yeni ilçe merkezini mevcut karayoluna bağlayacak olan baraj gölü üzerinde 150 metre yüksekliğinde 685 metre uzunluğunda, dengeli konsol ve dökme sistemi kullanılarak inşa edilen viyadük çalışmaları hız kazandı.

Karayolları Genel Müdürlüğü Artvin-Yusufeli yeni ilçe merkezine ulaşımın sağlanacağı karayolu ağında 2016'dan itibaren yürüttüğü toplamda 60,3 kilometresi yol, tünel ve viyadüklerden oluşan Yusufeli Barajı relokasyon yollarında sona yaklaştı.

Dört köprü hizmete açıldı

Bölgede Şilenkar, Baraj ve Tekkale viyadükleriyle birlikte 4 özel tasarım köprünün yapımı tamamlanarak ulaşıma açıldı. Zorlu vadilerde iskele ayağına ihtiyaç duymadan son teknoloji ile inşa edilen 685 metre uzunluğundaki Yusufeli Merkez Viyadüğü'nün de 2024 yılı ilk çeyreğinde ulaşıma açılması planlanıyor.

Yol 16 kilometre kısalıyor

Yusufeli Merkez Viyadüğü, hizmete açıldığında mevcut 90 kilometrelik karayolunu 16 kilometre kısaltmış olacak.

"Artvin’e gidiş geliş saatinde yaklaşık 40 dakika zaman kazandıracak"

24 yıldır Yusufeli-Artvin minibüsçüler kooperatifinde taşımacılık hizmeti veren ilçe minibüs esnaflarından Murat Yalçın, viyadüğün bitmesiyle Artvin’e gidiş geliş saatinde yaklaşık 40 dakika zaman kazandıracağını ifade ederek hem zamandan hem de yakıttan tasarruf edileceğini söyledi.

"Maddi manevi olarak bizim için çok iyi olacak"

Yusufeli Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Remzi Polat ise şöyle konuştu:

“Yaklaşık bir yıldır yeni ilçeye taşındık. Yeni ilçeye taşındığımız da viyadük bitmediğinden dolayı şoför esnaflarımız veya diğer araç sahipleri sıkıntı çekiyor. 16 kilometre yol uzaklığından dolayı sıkıntı ve problem yaşıyoruz. Yıl sonu itibariyle viyadük bittiği takdirde maddi manevi olarak bizim için çok iyi olacak. Şu andaki şirket 24 saat gece gündüz çift taraflı olarak çalışmalarını sürdürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)