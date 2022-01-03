Zamlandı! Sigaradan alınan ÖTV 2022 ne kadar oldu?

Zamlandı! Sigaradan alınan ÖTV 2022 ne kadar oldu?

Sigara ve alkol grubundan alınan Özel Tüketim Vergisi 2022 yılının ilk mesai gününde artırıldı. Tütün ve tütün mamullerini kullanan vatandaşlar, sigaradan ne kadar ÖTV alınacak araştırıyor.

Yeni yılda sigara zammı yapılıp yapılmayacağı merak edilirken, ilk zam haberi de geldi.

Sigara ve alkol grubundan alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artış gösterdi.

Geçtiğimiz sene temmuz ayında yapılan son zam Cumhurbaşkanı Kararı ile tütün içeren purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve diğerleri için Özel Tüketim Vergisi Oranı (ÖTV) yüzde 45 olmuştu.

2022 yılı sigaradan alınan ÖTV ne kadar sorusu zam haberinin ardından merak konusu oldu.

Peki sigaradan ne kadar, yüzde kaç ÖTV alınıyor? ÖTV zammı ne kadar oldu? İşte ayrıntılar...

SİGARADAN NE KADAR ÖTV ALINIYOR 2022?

Yılbaşında sonra başlayan zam kasırgası sigara ve alkol gurubunu da vurdu. Sigara ve alkol ürünlerinde uygulanan Özel Tüketim Vergisine yüzde 47,38 oranında zam yapıldı.