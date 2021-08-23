Zamlar için geri sayım: Memur ve memur emeklisi zam oranı saat kaçta açıklanacak?

Zamlar için geri sayım: Memur ve memur emeklisi zam oranı saat kaçta açıklanacak?

4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisini ilgilendiren 2022 ve 2023'teki memur zam oranları bugün açıklanıyor. Peki, "Memur ve memur emeklisi zam oranı saat kaçta açıklanacak?"

Memur ve memur emeklileri 2022-2023 yıllarını kapsayan zam oranını beklemeye başladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisinin beklediği zam oranını bugün açıklayacak.

Hükümet ve sendikalar arasında 2 Ağustos tarihinde başlayan görüşmeler bugün teklifin açıklanmasıyla sona erecek.

Bunun akabinde, "Memur ve memur emeklisi zam oranı saat kaçta açıklanacak?" sorusu gündeme geldi.

Peki, Memur ve memur emeklisi zam oranı saat kaçta açıklanacak?

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ ZAM ORANI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Yasal müzakere süresi 23 Ağustos'ta sona eriyor. Yine anlaşma sağlanamazsa Kamu Görevlileri Hakem Kurulu devreye giriyor ve 31 Ağustos’a kadar çalışmalarını tamamlayıp, kararını açıklıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in saat 14.30'a kadar yeni teklifi sunması bekleniyor.

Görüşmelerin geride kalan bölümünde Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen'in taban aylığa 600 lira seyyanen zam, 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17, iki yılda yüzde 6 refah payı artışı talebine karşılık, hükümet, 2022'nin ilk altı ayında yüzde 5, ikinci altı ayında yüzde 6, 2023'ün ilk ve ikinci altı aylarında yüzde 6+6 ve enflasyon farkları teklifinde bulunmuştu.