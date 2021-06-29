Zamları belirleyecek: Enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? TÜFE-ÜFE Haziran rakamları...

Haziran ayını geride bırakırken zam oranlarını belirleyecek olan enflasyon rakamları açıklandı mı merak ediliyor. TÜİK tarafından duyurulan enflasyon oranları ne zaman, hangi gün açıklanacak?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre haziran ayı enflasyon oranı kısa süre sonra kamuoyuyla paylaşılacak. Oranının belli olmasıyla birlikte emekli ve memurun maaşları da belli olacak.

Emekli ve memurlar yılın 6 aylık enflasyon oranına göre zam alacaklar. Bu nedenle enflasyon ne zaman açıklanacak sorusu da gündemde yerini almış durumda.

Enflasyon mayısta yüzde 0,89 artarken, yıllık bazda yüzde 16,59 oldu. Haziran ayına ait enflasyon oranları ise merakla bekleniyor. Peki enflasyon ne zaman açıklanacak? İşte o tarih...

ENFLASYON ORANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Haziran ayına ait enflasyon oranları 5 Temmuz'da açıklanacak.

Ekonomistlerin Haziran ayı Tüketici Fiyatları Endeksi'nde (TÜFE) aylık medyan tahmini %1,42 artış olacağı yönünde gerçekleşti.

Foreks'in 16 banka/kurum ekonomisti ile düzenlediği ankete göre, TÜFE'de Haziran ayı ortalama tahmin %1,47 artış olurken, yıllık veride ise medyan tahmin %16,92, ortalama %16,98 olarak gerçekleşti.

MAYIS AYI ENFLASYON ORANLARI

Enflasyon mayısta yüzde 0,89 artarken, yıllık bazda yüzde 16,59 oldu.

Tüketici fiyat endeksi yıllık %16,59, aylık %0,89 arttı

TÜFE'de 2021 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %0,89, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,39, bir önceki yılın aynı ayına göre %16,59 ve on iki aylık ortalamalara göre %14,13 artış gerçekleşti.