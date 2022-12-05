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    ZAMLARI BELİRLİYOR! Kasım 2022 enflasyonu açıklandı mı, yüzde kaç?

    Memur ve emeklinin maaşına doğrudan etki edecek, asgari ücretin ise belirlenmesinde kritik rol oynayacak Kasım 2022 enflasyonu açıklanıyor.
    • Haber Merkezi
    • 05.12.2022 - 09:25
    • Güncelleme : 05.12.2022 - 10:07
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    ZAMLARI BELİRLİYOR! Kasım 2022 enflasyonu açıklandı mı, yüzde kaç?

    Ekonomi gündeminde enflasyon rakamları var...

    TÜİK, bugün 2022 Kasım ayına ait enflasyon verilerini açıklıyor.

    Açıklanacak enflasyon oranı ile memur ve emekli için 5 aylık zam oranı netleşecek, asgari ücret 2023 Ocak zammı için de sınır sayılacak.

    Memur ve emeklinin maaşlarını belirleyecek 4 aylık enflasyon oranı ise kesinleşti. Buna göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri için 4 aylık oran yüzde 10,84 oldu.

    Memur ve memur emeklileri ise yüzde 11,84 oranında zammı şimdiden hak etmiş durumda. Kasım enflasyonu ile bu oranın daha da artması bekleniyor.

    Öte yandan TÜFE ile birlikte kira zam oranları da belirlenecek.

    Bu kapsamda TÜİK enflasyonu açıklandı mı merak ediliyor. Peki 2022 Kasım enflasyonu açıklandı mı, yüzde kaç? İşte detaylar...

    ZAMLARI BELİRLİYOR! Kasım 2022 enflasyonu açıklandı mı, yüzde kaç? #1

    Kasım 2022 enflasyonu yüzde kaç?

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kasım 2022 enflasyon oranı bugün saat 10.00'da açıklandı.

    Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2,88, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 62,35, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 84,39 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 70,36 olarak gerçekleşti.


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