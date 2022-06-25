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    Zamlı asgari ücret belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?

    Temmuz ayında asgari ücrete yapılması beklenen zam için tarih verildi. Bakan Vedat Bilgin, açıklamasında yeni asgari ücretin açıklanacağı zamanı duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 25.06.2022 - 10:42
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    Zamlı asgari ücret belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?

    Milyonlarca vatandaş, temmuz ayını sabırsızlıkla bekliyor.

    Ocak ayında yapılan asgari ücret zammının ardından temmuz ayında bir artış daha gerçekleşecek.

    Konuyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Vedat Bilgin'den açıklamalar peş peşe gelirken asgari ücrete gelecek ara zam oranı ne zaman açıklanacak merak ediliyor.

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Vedat Bilgin, asgari ücret zammı için tarih verdi.

    6 aylık enflasyon farkının yansıması beklenen yeni asgari ücret için geri sayım başladı.

    Peki asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

    Zamlı asgari ücret ne zaman açıklanacak?

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, temmuz ayında kamu çalışanlarına yapılacak zamla ilgili, "Enflasyon ne gerçekleşirse onun üzerinde kamu çalışanlarımızı koruyan bir oranda ilave zam yapacağız. Türkiye'nin emekçileri endişe etmesinler." dedi.

    Bilgin, "Asgari ücretle ilgili görüşmeler sürüyor. Önümüzdeki hafta açıklayacağız" ifadelerini kullandı.

    Zamlı asgari ücret belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? #1

     


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