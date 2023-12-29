Zamlı asgari ücret cebe yansımadan market raflarını güncelledi 27 Aralık Çarşamba günü akşam saatlerinde açıklanan ve 2024 yılından itibaren geçerli olacak asgari ücretin ardından zincir marketlerde etiketler değiştirilmeye başlandı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

Milyonların beklediği asgari ücret geçtiğimiz akşam açıklandı.

2024 yılından itibaren geçerli olacak asgari ücrete yüzde 49 zam geldi. Böylelikle 17 bin 2 TL oldu.

Yeni ücretin açıklanmasıyla raflardaki fiyat etiketleri şimdiden değişti.

Gözler, zincir marketlerdeki fiyat etiketi değişikliklerine çevrildi. Bunun üzerine vatandaşlar, sosyal medya eleştiri yağdırdı.

Tüketici Federasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, cezaların artırılması yönünde çağrı yaparken vatandaşları da fark ettikleri an şikayette bulunmaları gerektiğini hatırlattı.

"Mazeretleri ne?"

Ağaoğlu, "Asgari ücret açıklanmadan zamlar yapılmaya başlandı. Asgari aracın açıklandığı günün akşamı yine etiketlerle oynandı. Geçmişte 'Dolar arttı, akaryakıt fiyatları yükseldi' derlerdi. Şimdi mazeretleri ne? Temmuzdan bu yana dolardaki artış yüzde 10 dolaylarında. Oysa temel gıda ve ihtiyaç ürünlerinde ki fiyat artışları yüzde 20 ile 40 aralığında gidiyor." dedi.

"Önümüzde ki ay da asgari ücret arttı diyerek yeniden zam yapacaklar"

Etiketlerdeki fiyat değişikliği tarihlerine bakıldığında, asgari ücretin açıklandığı akşam itibariyle yapıldığının da altını çizen Ağaoğlu, "Zaten bir süredir asgari ücret tartışılıyordu ve etiketlerde fiyatlar yükseliyor. Kimsenin böyle gerekçesiz, haksız fiyat artışı yapmaya imkana kavuşacağını zannetmemesi lazım. Burası demokratik hukuk devleti. Bu noktada rekabet kurulu ceza uygularken, haksız fiyat artışı değerlendirme kurulu daha aralık toplantısında birçok firmaya para cezası uygulamışken bunlar pervasızca etiketleri değiştiriyorlar.

Piyasada hakim olan zincir marketler, özellikle bizlerin ucuz diye tercih ettiğimiz 3 harflilerin üçü de dün akşam maalesef fiyatları değiştirdiler. Sebep, asgari ücret arttı. İyi de o asgari ücret vatandaşın cebine girmedi. İşin kötü tarafı şudur, bunlar önümüzde ki ay da asgari ücret arttı, personel giderlerimiz yükseldi diyerek yeniden zam yapacaklar. Bunu için mutlaka geçmişte olduğu gibi alış fiyatı, satış fiyatıyla birlikte yazılsın." diye konuştu.

"Israrla yapılıyorsa kapatılma getirilmeli"

"Her şeyden önce ambalajlı ürünlerin üzerine tavsiye edilen satış fiyatı mutlaka yazılmalı" diyen Aydın Ağaoğlu, "Ticaret Bakanlığı'nın yaptığı cezalar, rekabet kurulunun yaptığı gibi ciro üzerinden hesaplanmalı. 500 bin liralık bir ceza, mahalle bakkalını, manavını, esnafını batırır ama binlerce mağazası olan zincir marketi için belki birkaç dakikalık cirosu tutarındadır. Cezalar ciro ile orantılanmalı, ifşa edilmeli, ısrarla yapılıyorsa kapatılma getirilmeli, o zamları kapatmaya rağmen ısrarla devam ettiriyorsa ebediyen ticaretten men edilmelidir." ifadelerini kullandı.

"Yılbaşından sonra bir ayar çekip yine zam gelecek"

Marketlerdeki etiket değişikliklerine tepki gösteren Mehmet Sertcan, "Asgari ücret gelmeden bir zam gelmişti, asgari ücret söylendi yine zam geldi. Yılbaşından sonra bir ayar çekip yine zam gelecek." dedi.

"Yumurtaya baktım 53 lira, kasaya geldim 59 lira dedi"

Alaattin Örnekoğlu ise, "Fiyatlar o kadar değişiyor ki, 3 harflilerden bir tanesine girdim. Yumurta alacaktım, baktım 53 lira. Kasaya geldim, 59 lira dedi. Orada 53 liraya yazıyor dedim. Her halde fiyatlar değişmemiş dediler ben de bırakıp çıktım." diye konuştu.

"Bir gün aldığımızı ertesi gün alamıyoruz"

Fiyat artışlarının kaçınılmaz olduğunu düşünen Sabiha Yılmaz de, "Onun asgari ücretle alakası yok bence, zaten her gün değişiyor. Bir gün aldığımızı ertesi gün alamıyoruz. Market personellerine de maaş gelecek, onlar da maaşlarını Ocak'ta zamlı alacaklar." dedi.

"Denetlenmesi gerekiyor"

Nuran Bulut ise, "Bu devletin görevi, denetlemesi gerekiyor. Bu kadar basit. Siz, biz müdahale edemeyiz." ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)