Zamlı emekli maaşları ne zaman, hangi tarihte yatacak? SSK, Bağ -Kur.. Maaş tablosu!

Zamlı emekli maaşları ne zaman, hangi tarihte yatacak? SSK, Bağ -Kur.. Maaş tablosu!

6 aylık enflasyon farkı ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam oranı yüzde 42,35 olarak netleşti. Peki, Zamlı emekli maaşları ne zaman, hangi tarihte yatacak?

TÜİK tarafından 4 Temmuz tarihinde açıklanan verilere göre, Haziran ayında yıılık enflasyon yüzde 78,62 olurken aylık ise yüzde 4,95 oranında gerçekleşti.

6 aylık enflasyon farkının %42,35 olarak açıklanmasıyla birlikte emekli ve memur zam oranları netlik kazandı.

Bunun akabinde milyonlarca emekli ise zamlı maaşlarını ne zaman, hangi tarihte alacağını araştırmaya başladı.

Kurban Bayramı'na girmemizle birlikte, "Zamlı emekli maaşları ne zaman, hangi tarihte yatacak?" sorusu iyice gündem oldu.

Peki, Zamlı emekli maaşları ne zaman, hangi tarihte yatacak? İşte yanıtı...

Zamlı emekli maaşları ne zaman, hangi tarihte yatacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada, Temmuz zammı ardından zamlı maaş için ödemelerin bayram öncesi yani 8 Temmuz tarihinden önce yapılacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Memurların Temmuz ayı bayram maaşlarının Kurban Bayramı öncesinde zamlı haliyle ödeneceğini ifade etmek istiyorum. Yaşlı ve engelli bakım projemizi milli programa dönüştürmektir.

Yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın ev temizliğinden kişisel bakıma kadar tüm ihtiyaçlarını karşılayacağız. Yaşlı ve engelli aylıkları da bayram öncesi ödenecektir." dedi.

4A SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

4B BAĞKUR EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TAKVİMİ

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.