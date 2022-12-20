Zamlı engelli maaşı 2023: Engelli aylığı ne kadar, kaç TL oldu?

Zamlı engelli maaşı 2023: Engelli aylığı ne kadar, kaç TL oldu?

Asgari ücret zammının ardından engelli maaşları da netleşiyor. Peki 2023 engelli aylığı ne kadar, kaç TL oldu? İşte zamlı maaşlar...

2023 yılı itibarıyla engelli aylıklarına da zam geliyor. Asgari ücret artışından faydalanan kalemlerden birisi de engelli maaşları oluyor.

Engelli maaşından faydalanan vatandaşlar, zamlı ödemelerin ne kadar olduğunu araştırıyor.

Asgari ücret zamlarının ardından "Engelli aylığı ne kadar oldu? 2022 yılında engelli aylığı ne kadar oldu?" sorusunu gündeme geldi.

Peki engelli vatandaşlar ne kadar maaş alacak? Engelli aylığı ne kadar oldu 2023? İşte detaylar...

2023 zamlı engelli maaşı

2022 yılında yüzde 40-69 engeli olanların aylığı 1.227 lira, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 1.841 lira olarak ödeniyor.

2023 asgari ücret zammı sonrasında;

Engelli aylığı yüzde 40 ile yüzde 60 arasında engeli olanlar için yüzde 30 oranında zam olursa 1461 TL, yüzde 40 artış olursa 1573 TL, yüzde 50 artış olursa 1686 TL olacaktır.

Eğer kişinin yüzde 70 ve üzerinde oranda engeli varsa asgari ücrete Yüzde 30 artış olursa 2 bin 193 TL, yüzde 40’lık bir artış olursa 2 bin 361 TL, yüzde 50 artış olursa 2 bin 530 TL olacaktır.