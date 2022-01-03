Zamlı öğretmen maaşları 2022: Öğretmen maaşları ne kadar oldu?

Zamlı öğretmen maaşları 2022: Öğretmen maaşları ne kadar oldu?

Bugün açıklanan enflasyon rakamlarının ardından maaşlara yansıyacak zam oranları netleşmeye başladı. Bu kapsamda öğretmenler, "Öğretmen maaşları ne kadar oldu?" sorusunu gündeme getirdi.

Memur ve emekli zamlarının belirlendiği enflasyon oranları, bu sabah TÜİK tarafından açıklandı.

TÜİK verilerine göre enflasyon yıllık bazda yüzde 36,08 olarak açıklanırken, Aralık ayında enflasyon yüzde 13,58 arttı.

Enflasyonun açıklanmasının ardından memur ve emeklilere verilecek olan zam oranları belli oldu.

Polis, öğretmen, vali, imam, zabıta gibi birçok meslek grubu ise enflasyon rakamlarından sonra zamlı maaşları araştırmaya başladı.

Bu kapsamda öğretmenler ise "2022 Öğretmen maaşları ne kadar oldu?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Öğretmen maaşları ne kadar oldu? İşte zamlı öğretmen maaşları...

ÖĞRETMEN MAAŞI NE KADAR OLDU?

2021 yılında öğretmen maaşı 4 bin 941 TL'ydi. Yüzde 5'lik zam oranıyla 2022 yılında bu rakam 5 bin 188 TL'ye yükselirken yüzde 22.48'lik enflasyon farkı eklenince bir öğretmenin 2022 yılındaki maaşı 6 bin 354 TL'ye çıktı.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?

Emekliler toplu sözleşme gereği 2022 yılı ocak ayı yüzde 5 zam alacaklardı. Bu orana 6 aylık enflasyon farkı eklendi.

Buna göre en düşük memur maaşı 4 bin 444 liradan 6 bin 221 liraya, en düşük memur emeklisi aylığı 3 bin 166 liradan 4 bin 37 liraya çıktı.