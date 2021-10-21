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Zap bölgesinde 2 terörist öldürüldü
Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist, hava kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi.
- AA
- 21.10.2021 - 11:39
- Güncelleme : 21.10.2021 - 12:09
Kahraman Türk askerinden Irak'ın kuzeyine hava harekatı...
Terörle mücadelesini kararlılıkla sürdüren Mehmetçik, bölgedeki hain teröristlere göz açtırmıyor.
2 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ
Bu kapsamda son olarak Zap bölgesinde 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.
MSB: ANSIZIN VURMAYA DEVAM
Operasyona ilişkin açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Ansızın vurmaya devam! Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız etkin ve kararlı şekilde sürecek!" ifadelerine yer verdi.
Zap bölgesinde 2 terörist öldürüldü VİDEO