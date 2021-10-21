Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist, hava kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Kahraman Türk askerinden Irak'ın kuzeyine hava harekatı...

Terörle mücadelesini kararlılıkla sürdüren Mehmetçik, bölgedeki hain teröristlere göz açtırmıyor.

2 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ

Bu kapsamda son olarak Zap bölgesinde 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

MSB: ANSIZIN VURMAYA DEVAM

Operasyona ilişkin açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Ansızın vurmaya devam! Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız etkin ve kararlı şekilde sürecek!" ifadelerine yer verdi.

Zap bölgesinde 2 terörist öldürüldü VİDEO

