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Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatı sonucu etkisiz hale getirildi.

Türk askeri tarafından gerçekleşen başarılı operasyonlara, bir yenisi daha eklendi...

Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine hava harekatı düzenlendi.

4 TERÖRİST DAHA ÖLDÜRÜLDÜ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak kuzeyi Zap bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek"

Zap bölgesinde 4 terörist öldürüldü