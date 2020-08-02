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    Zap bölgesinde 4 terörist öldürüldü

    Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatı sonucu etkisiz hale getirildi.
    • Haber Merkezi
    • 02.08.2020 - 15:00
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    Zap bölgesinde 4 terörist öldürüldü

    Türk askeri tarafından gerçekleşen başarılı operasyonlara, bir yenisi daha eklendi...

    Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine hava harekatı düzenlendi.

    4 TERÖRİST DAHA ÖLDÜRÜLDÜ

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    "Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak kuzeyi Zap bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek"

    Zap bölgesinde 4 terörist öldürüldü

    Zap bölgesinde 4 terörist öldürüldü #1

    Zap bölgesinde 4 terörist öldürüldü #2

    Zap bölgesinde 4 terörist öldürüldü #3

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