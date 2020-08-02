- En Son Haber
- Gündem Haberleri
- Zap bölgesinde 4 terörist öldürüldü
Zap bölgesinde 4 terörist öldürüldü
Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatı sonucu etkisiz hale getirildi.
- Haber Merkezi
- 02.08.2020 - 15:00
Türk askeri tarafından gerçekleşen başarılı operasyonlara, bir yenisi daha eklendi...
Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine hava harekatı düzenlendi.
4 TERÖRİST DAHA ÖLDÜRÜLDÜ
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak kuzeyi Zap bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek"
Zap bölgesinde 4 terörist öldürüldü