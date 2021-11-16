Zap Vadisi’nde terörden temizlenen alan, Seyir Tepesi oldu

Terörün temizlenmesi ile Zap Vadisi’ndeki Sere Solan Parkı Rekreasyon Alanı, Seyir Tepesi olarak vatandaşların hizmetine açıldı.

Hakkari’de güvenlik güçlerinin başarılı operasyonu ile terörden arındırılan bölgeler, halkın hizmetine açılıyor.

Kent girişinde, bir zamanlar adı terör ile anılan Zap Vadisi’nde bulunan Sere Solan Parkı Rekreasyon Alanı da turizme kazandırılan bölgelerden biri oldu.

Yeniden düzenlenerek Seyir Tepe’si olan alan, hizmete açıldı. Açılışa; Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ın yanı sıra Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekteri Tevfik Kumbasar, Vali Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, kurum amirleri, Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, muhtarlar, İl Özel İdaresi personeli ve vatandaşlar katıldı.

“DOĞALGAZ VE ORGANİZE SANİYİ BÖLGESİ ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR”

Açılışta konuşan Vali Akbıyık, Hakkari'ye güzel hizmetler ve yatırımların yapıldığını belirterek, şu sözleri kullandı:

“Depin'den buraya kadar uzanan bir proje. Orada da geçtiğimiz hafta ağaç dikimi yaptık. Yeni parklarla, yürüyüş yolları ve yeşil alanıyla orası da nefes alınacak bir yer olacak. Bütün çabamız daha yaşanabilir, daha güzel bir Hakkari oluşturmak için. Şehrimizin girişi üç şeritli asfalta kavuştu. Doğal gaz, organize sanayi bölgesi çalışmaları devam ediyor.





“BAKANLARIMIZIN İLGİ VE DESTEKLERİ İLE BU HİZMETLER YAPILIYOR”

Belediye olarak 53 kilometre asfalt yaptık. Sanat Sokağımız ve Gola Züryan Parkımız da çok güzel. Sayın Cumhurbaşkanımızın Hakkari’mize tanımış olduğunu pozitif ayrımcılık var. Yine bakanlarımızın ilgi ve destekleriyle bu hizmetler yapılıyor."

Konuşmanın ardından katılımcılar, açılışı yapılan tesisi gezip, seyir tepesinden Zap Vadisi'nin manzarasını izledi.