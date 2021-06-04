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    Zap ve Avaşin bölgelerinde 3 terörist öldürüldü

    Zap ve Avaşin bölgelerinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist daha başarılı bir hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.
    • AA
    • 04.06.2021 - 15:08
    • Güncelleme : 04.06.2021 - 15:20
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    Zap ve Avaşin bölgelerinde 3 terörist öldürüldü

    Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyinde tespit edilen terör hedeflerini vurmaya devam ediyor...

    Bu kapsamda Zap ve Avaşin bölgelerine, hava harekatı düzenlendi.

    3 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

    Kahramanlar, 3 PKK'lı teröristi havaya uçurdu.

    Başarılı operasyon, Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından duyuruldu.

    Zap ve Avaşin bölgelerinde 3 terörist öldürüldü #1

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