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Zap ve Avaşin bölgelerinde 3 terörist öldürüldü

Zap ve Avaşin bölgelerinde 3 terörist öldürüldü

Zap ve Avaşin bölgelerinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist daha başarılı bir hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.