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- Zap ve Avaşin bölgelerinde 3 terörist öldürüldü
Zap ve Avaşin bölgelerinde 3 terörist öldürüldü
Zap ve Avaşin bölgelerinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist daha başarılı bir hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.
- AA
- 04.06.2021 - 15:08
- Güncelleme : 04.06.2021 - 15:20
Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyinde tespit edilen terör hedeflerini vurmaya devam ediyor...
Bu kapsamda Zap ve Avaşin bölgelerine, hava harekatı düzenlendi.
3 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Kahramanlar, 3 PKK'lı teröristi havaya uçurdu.
Başarılı operasyon, Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından duyuruldu.