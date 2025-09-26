Zarar tablosu ortaya çıktı! En fazla zarar eden spor kulübü…

Türk futbolunun lokomotifi olarak görülen Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un son 10 yılda ortaya koyduğu mali tablo, adeta alarm zillerini çalıyor.

Kulüplerin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) sundukları finansal raporlara göre, dört büyük kulüp toplamda 1 milyar 609 milyon euro zarar yazdı.

Bağımsız denetçi raporlarında yer alan verilere göre; Beşiktaş Futbol Yatırımları AŞ, Fenerbahçe Futbol AŞ, Galatasaray Sportif AŞ ve Trabzonspor Sportif AŞ, elde ettikleri gelirden yüzde 32 daha fazla harcama yaptı.

Gelir-gider dengesindeki bu devasa uçurum, hem kulüplerin kasasını hem de yatırımcıların güvenini sarsmış durumda.

Borsada Beşiktaş Futbol Yatırımları AŞ, Fenerbahçe Futbol AŞ, Galatasaray Sportif AŞ ve Trabzonspor Sportif AŞ olarak işlem gören şirketlerin, geliri 5 milyar 99 milyon euroya ulaşsa da gider kalemindeki toplam tutar 6 milyar 708 milyon euro oldu.

EN FAZLA ZARAR EDEN KULÜP

KAP’a sunulan finansal raporlara göre son 10 yılda en çok zarar eden futbol kulübü Fenerbahçe oldu.

Yalnızca 2023-24 sezonunda giderlerinden 17,4 milyon Euro daha fazla gelire ulaşan kulüp diğer 9 sezonda zarara uğradı. Toplam 1 milyar 561 milyon euroluk gelir elde ederken kasasından 2 milyar 62 milyon euro çıktı.

Fenerbahçe’nin ardından en çok zarar eden dört büyükler üyesi Beşiktaş oldu. Kulüp 10 sezonun hiçbirinde denk bütçeyi tutturamayan siyah-beyazlı kulüp 397 milyon euro zarara uğradı.

Beşiktaş'ın 1 milyar 230 milyon euroluk gelir ve 1 milyar 627 milyon euroluk gideriyle dikkat çekti.

Galatasaray’da tıpkı Fenerbahçe gibi yalnızca 2023-24 sezonunda 41 milyon euroluk kara geçerken geriye kalan 9 sezonda zarar etti.

Kulübün gelirlerinin toplamı 1 milyar 576 milyon euro olurken gider toplamı ise 1 milyar 966 milyon euro olarak kayıtlara geçti.

Dört büyükler arasında anılan Trabzonspor tıpkı Beşiktaş gibi sezonların hiç birinde gelir elde edemedi. Kulüp 732 milyon euroluk gelirine karşın 1 milyar 52 milyon euro harcadı ve toplamda 320 milyon euroluk açık verdi.