Zarif - Çavuşoğlu ortak basın toplantısı

Mevlüt Çavuşoğlu, Cevad Zarif ile düzenlediği basın toplantısında, ABD yönetiminin İran ile yapılan nükleer anlaşmaya geri dönmesini umduklarını söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Rusya, Azerbaycan ve Gürcistan'ın ardından resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Zarif'i İstanbul'da kabul etti.

İki bakan görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

"UMARIM BIDEN ANLAŞMAYA GERİ DÖNER"

Görüşmede gündeme gelen konular hakkında bilgi veren Çavuşoğlu, ABD ve İran arasındaki en önemli konulardan biri olan nükleer anlaşmaya değindi.

Çavuşoğlu, "İran ABD ve Avrupa üçlüsüyle imzalanan nükleer anlaşmaya başından beri katkı sağladık. Maalesef Trump yönetimi bu anlaşmadan geri çekildi, umarım Biden yönetimiyle geri dönerler. Kardeş İran'a yönelik yaptırımlar kalkmış olur." dedi.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

"Pandemi sebebiyle toplantılarımızı nasıl gerçekleştireceğimizi konuştuk. Astana formatında üçlü zirve Tahran'da olacak, hazırlıkları bugün başlatmış olduk.

Bugün kardeşim Cevad Zarif'le bölgesel konuları ve bu konulardaki iş birliğimiz değerlendirdik. Suriye'deki son durum ve genel durum. Aynı şekilde Irak ve Körfez konularını ele aldık.

Güney Kafkasya'da bir ateşkes var ve hepimiz bunun kalıcı olmasını istiyoruz, sadece istemek yetmez. Zarif buraya gelmeden önce Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan'ı ziyaret etti. Bunları da ele aldık.



Güney Kafkasya'daki ateşkes herkesin yararınadır ama en çok, Ermenistan ve Ermenistan halkı faydalanacaktır.

Türkiye olarak Cevad Zarif'e ve İran'a desteğimiz tam."

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in açıklamalarından satır başları;

"İran ve Türkiye zor günlerde beraber olmuşlar, biz zor günlerde arkadaş olmanın kıymetini iyi biliyoruz. Umarım ABD'de terör devleti gittikten sonra İran, Türkiye ve bölge halkını daha güzel günler bekliyor olacaktır.

Biz bugün transit, ticaret ve enerji konularında iş birliğini ele aldık, çok güzel bir görüşme oldu. Bizim için Türk şirketlerinin İran'da olması çok büyük bir mutluluk.

Biz Sayın Erdoğan'ı en yakın zamanda İran'a bekliyoruz, bunun görüşmelerini yapacağız. Aynı zamanda Astana formatındaki iş birliğimize devam ediyoruz.

İran Türkiye ve Azerbaycan dışişleri bakanları toplantısını İran'da gerçekleştireceğiz. Türkiye Azerbaycan ve Rusya cumhurbaşkanlarının önerisiyle bu ziyareti başlattım, bugün diğer ülkeleri ziyaret ettikten sonra burada olmaktan çok mutluyum.

Azerbaycan, Rusya, Ermenistan ve Gürcistan ziyaretinde konuştuklarımızı aktardım, dilerim ki iş birliği için bu ortamı sağlamış oluruz.

Türk halkına misafirperverliği için teşekkür ediyorum, son depremlerde yaşanan can kaybı için baş sağlığı diliyorum."

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