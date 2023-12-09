Zehir tacirlerine ağır darbe: İskoçlar çetesi çökertildi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyon kapsamında İskoçlar çetesinin çökertildiğini 38 kişinin yakalandığını açıkladı.

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ensonhaber.com

Türkiye genelinde uyuşturucu ile mücadele tüm hızıyla devam ediyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, mercek altına alınan suçun işleyenlerin tek tek tepelerine çöküleceğini vurguluyor.

Bakandan bir başarılı duyuru daha geldi.

Bir çete daha çökertildi

İstanbul merkezli Tekirdağ ve Gaziantep’te eş zamanlı olarak düzenlenen Kafes-17 Operasyonu ile İskoçlar çetesi olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi.

Operasyonda örgütün elebaşı ile birlikte 38 şüpheli şahıs yakalandı.

"Halkımızın huzurunu bozanlara hayatı dar edeceğiz"

İşte Ali Yerlikaya'nın o duyurusu;

Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine, halkımızın huzurunu bozanlara hayatı dar edeceğiz. Nefeslerini keseceğiz.

"38 şüpheli şahıs yakalandı 8’i tutuklandı"

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünde; İstanbul, Tekirdağ ve Gaziantep’te suç işlemek amacıyla örgüt kurarak, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan İskoçlar çetesi olarak bilinen organize suç örgütlerine yönelik Kafes-17 operasyonlarında başta örgütün elebaşı olmak üzere 38 şüpheli şahıs yakalandı. 8’i tutuklandı, diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Ele geçirilenler

Operasyonlar kapsamında örgüte ait 23 kg kokain, 95 kg eroin, 165 kg skunk, 15 kg metamfetamin, 10 bin 500 adet sentetik uyuşturucu hap, tabancalar, büyük miktarda altın, TL ve döviz ele geçirildi.

Tüm mal varlıklarına el konuldu

İlk belirlemelere göre yaklaşık değeri 200-250 milyon TL arası olan organize suç örgütün tüm mal varlığına el konuldu.

"Suç örgütlerini çökertip adalete teslim edeceğiz"