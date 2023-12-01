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İçeride ve dışarıda yapılan operasyonlar sayesinde, örgütlere tokat üzerine tokat atılıyor.

Göreve geldiği günden beri yaptığı operasyonlarla adından söz ettiren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu defa zehir tacirlerinin enselendiğini duyurdu.

Vatandaşlara korku dolu anlar yaşatan ve yurt içinde ticaret yapan zehir tacirlerine, Narkogüç Operasyonu düzenlendi.

Twitter hesabından detayları paylaşan Ali Yerlikaya, 1 ton 719 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.

Ali Yerlikaya detayları tek tek paylaştı

Uyuşturucu Madde İmal Eden ve Satan “Zehir Tacirlerine”

yönelik İstanbul, Diyarbakır, Hakkari, Zonguldak, Edirne, Bursa, Tekirdağ ve

Osmaniye olmak üzere 8 İlde Düzenlenen “NARKOGÜÇ-38” Operasyonunda 1 Ton 719 Kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.



36 Şüpheli Zehir Taciri Yakalandı.



Aziz Milletimizin Bilmesini isterim ki;



Gençlerimizi ve geleceğimizi zehirleyen bu uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacağız. Her an enselerindeyiz.



İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz Operasyon ve Soruşturma Büro Amirliğince İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde yapılan operasyonda;



33 kg kristal metamfetamin,



116 kg sıvı halde metamfetamin,



2 adet hassas terazi ve uyuşturucu yapımında kullanılan materyallere el konuldu.



1 Zehir taciri yabancı uyruklu şahıs yakalandı.



Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;



1 ton 480 kg esrar,



1700 kök kenevir ele geçirildi.



1 zehir taciri yakalandı.



Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;



34 kg metamfetamin,



Muhtelif miktarda morfin ele geçirildi.



1 zehir taciri yakalandı.



Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;



Muhtelif miktarlarda kokain, metamfetamin, bonzai ve sentetik hap ele geçirildi.



20 zehir taciri yakalandı.



Edirne İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda;



9 kg skunk ele geçirildi.



Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan operasyonda;



1 kg 300 gr Bonzai ele geçirildi.



Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;



Muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.



11 zehir taciri yakalandı.



Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü

tarafından yapılan operasyonda;



46 kg 200 gr skunk,



900 gr toz esrar ele geçirildi.



2 zehir taciri yakalandı.



Operasyonu gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı ve Kahraman

Polisimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin.



HALKIMIZI ZEHİRLEYEN UYUŞTURUCU TACİRLERİYLE, TERÖR

ÖRGÜTLERİYLE VE ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA DEVAM EDECEK.