Zehir tacirlerine büyük vurgun: Narkogüç-38 operasyonunda 7 ton ele geçirildi! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Narkogüç-38 Operasyonu kapsamında sabah saatlerinde 1 ton 719 kilogram, öğle saatlerinde ise 4 ton 600 kilogram uyuşturucunun ele geçirildiğini açıkladı.

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ensonhaber.com

Türkiye'de uyuşturucuya yönelik operasyonlar sıklaştırıldı.

Güvenlik güçlerinin uyuşturucu ile mücadelesi tüm hızıyla sürüyor.

Zehir tacirlerinin kökünü kazıma anlayışıyla Türkiye'nin dört bir yanında devam ettirilen faaliyetler her geçen gün bir başarıya daha ulaşıyor.

Hemen her gün 'Narkogüç' operasyonları ile zehir tacirlerinin tepesine çökülüyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından bir başarılı operasyonu daha paylaştı.

Buna göre Narkogüç-38 Operasyonu kapsamında Van'da 4 ton 600 kilogram toz esrar ele geçirilirken, 1 yabancı uyruklu zehir taciri yakalandı.

"Göz açtırmayacağız, enselerindeyiz"

Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu ifadeleri aktardı;

Narkogüç-38 Operasyonumuz 45 ilde devam ediyor. Zehir tacirlerine göz açtırmayacağız. Her an enselerindeyiz.



Van Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve 6. Hudut Komutanlığı ile birlikte yürütülen operasyonda 4 ton 600 kilogram toz esrar maddesi ele geçirildi.

"Mücadelemiz kararlılıkla devam edecek"

Operasyon gerçekleştiren 6. Hudut Komutanlığındaki askerimizi ve kahraman polisimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin.



Halkımızı zehirleyen uyuşturucu tacirleriyle, terör örgütleriyle ve organize suç örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek.

1 ton 719 Kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Ayrıca Bakan Yerlikaya, sabah saatlerinde de aynı operasyondan bir başarıyı duyurmuştu.

Bu duyuruya göre ise uyuşturucu madde imal eden ve satan “Zehir Tacirlerine” yönelik İstanbul, Diyarbakır, Hakkari, Zonguldak, Edirne, Bursa, Tekirdağ ve Osmaniye olmak üzere 8 İlde Düzenlenen “Narkogüç-38” Operasyonunda 1 ton 719 Kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. 36 şüpheli zehir taciri yakalandı.