Zehir tacirlerine geçit yok! 19 ildeki operasyonda 45 kişi yakalandı...

ensonhaber.com

Türkiye genelinde uyuşturucu ile mücadele son sürat devam ediyor.

Ülkenin dört bir yanında zehir tacirlerine geçit verilmiyor.

19 ilde 45 zehir taciri yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19 ilde gerçekleştirilen başarılı operasyonları duyurdu.

Operasyonlar kapsamında toplamda 45 zehir taciri enselendi.

İşte Bakan Yerlikaya'nın o açıklaması;

Operasyonun gerçekleştiği şehirler ve ele geçirilenler

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzün düzenlediği operasyonda; 49,5 kg eroin, 34 kg kokain ele geçirildi ve 4 kişi yakalandı.



İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünün düzenlediği operasyonda; 15 kg metamfetamin, 9 kg eroin ele geçirildi ve 1 kişi yakalandı.



Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzün düzenlediği operasyonda; 12 kg eroin ele geçirildi ve 5 kişi yakalandı.



Ağrı İl Jandarma Komutanlığımızca gerçekleştirilen operasyonda; 20 kg metamfetamin ele geçirildi ve 2 kişi yakalandı.



Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzde; 41 kg kubar esrar ele geçirildi ve 1 kişi yakalandı.



Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzün düzenlediği operasyonda; 800 gr muhtelif içerikte uyuşturucu ele geçirildi ve 8 kişi yakalandı.



Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzde; 1 kg toz esrar ele geçirildi ve 2 kişi yakalandı.



Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce; 1 kg esrar, 0,5 kg skunk, 300 gr metamfetamin ele geçirildi ve 2 kişi yakalandı.



Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzde; 2,5 kg metamfetamin ele geçirildi ve 3 kişi yakalandı.



Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzde; 20 kg toz esrar ele geçirildi.



Sakarya İl Jandarma Komutanlığımızda gerçekleştirilen operasyonlarda; 14 kg skunk ele geçirildi ve 1 kişi yakalandı.



Aydın İl Jandarma Komutanlığımızca gerçekleştirilen operasyonlarda; 1 kg metamfetamin ele geçirildi ve 1 kişi yakalandı.



Çankırı İl Emniyet Müdürlüğümüzce gerçekleştirilen operasyonlarda; 1 kg çeşitli muhtelif içerikte uyuşturucu madde ele geçirildi ve 2 kişi yakalandı.



Samsun ve Sinop İl Emniyet Müdürlüklerimizin ortaklaşa operasyonunda; 2 kg skunk ele geçirildi ve 1 kişi yakalandı.



Antalya İl Jandarma Komutanlığımızca gerçekleştirilen operasyonlarda; 1 kg kokain ele geçirildi ve 1 kişi yakalandı.



Balıkesir İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan operasyonlarda; Muhtelif miktarda ve içerikte uyuşturucu ele geçirildi ve 3 kişi yakalandı.



Mersin İl Emniyet Müdürlüğümüzce gerçekleştirilen operasyonlarda; 439.000 adet uyuşturucu hap ele geçirildi ve 4 kişi yakalandı.



Karabük İl Jandarma Komutanlığımız ve İl Emniyet Müdürlüğümüzün ayrı ayrı yaptığı operasyonlarda; 700 gr. metamfetamin, 6 kg kenevir tohumu ele geçirildi ve 3 kişi yakalandı.



Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğümüzce gerçekleştirilen operasyonlarda; 1 kg esrar ele geçirildi ve 2 kişi yakalandı.



Operasyonu düzenleyen Kahraman Emniyetimizi, Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Geleceğimizi çocuklarımızı zehirleyen uyuşturucu tacirleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek.