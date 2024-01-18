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Türkiye'de uyuşturucu sorunu mercek altında.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, her yeni günde bir başka başarılı operasyondan elde edilen sonuçları paylaşıyor.

Bu kez Narkogüç-44 operasyonu kapsamında 20 ilde operasyon düzenlendi.

163 kişi yakalandı

Uyuşturucu madde imalatçılarına ve sokak satıcılarına yönelik şekilde düzenlenen operasyonlarda 741 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bu kapsamda 163 zehir taciri ve sokak satıcısı da yakalandı.

Ali Yerlikaya, operasyon dahilinde şu detayları aktardı;

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü;

216 kg metamfetamin, 38 kg 500 gr skunk ele geçirildi. 1’i yabancı uyruklu toplam 4 zehir taciri yakalandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

32 kg eroin, 1000 lt asitanhidrit ele geçirildi. 2 Zehir Taciri yakalandı.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

21 kg eroin ele geçirildi. 2 Zehir Taciri yakalandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

2 kg eroin, 1.5 kg skunk, 8 kg esrar, Muhtelif miktarda metamfetamin, eroin, kokain ele geçirildi. 33 sokak satıcısı yakalandı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

3 kg esrar ele geçirildi. 3 Zehir Taciri yakalandı.

Malatya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

2185 adet sentetik ecza ele geçirildi. 9 sokak satıcısı yakalandı.

Ordu İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

Muhtelif miktarda metamfetamin, esrar ve skunk ele geçirildi. 6 sokak satıcısı yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

Muhtelif miktarda metamfetamin, esrar ve skunk ele geçirildi. 33 sokak satıcısı yakalandı.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

Muhtelif miktarda metamfetamin ele geçirildi. 18 sokak satıcısı yakalandı.

Batman İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

2 kg sıvı metamfetamin ele geçirildi. 2 Zehir Taciri yakalandı.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

2 kg esrar, 650 gr skunk ele geçirildi. 2 Zehir Taciri yakalandı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

2872 adet sentetik ecza ele geçirildi. 2 Zehir Taciri yakalandı.

Adana İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

80 kg skunk ele geçirildi. 3 Zehir Taciri yakalandı.

Siirt İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

5 kg esrar ele geçirildi. 1 Zehir Taciri yakalandı.

Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

72 kg esrar, 1 kg eroin, 7 kg afyon sakızı ele geçirildi. 3 Zehir Taciri yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

11.018 adet sentetik ecza ele geçirildi. 2 Zehir Taciri yakalandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

406 adet sentetik ecza, Muhtelif miktarda metamfetamin ve kannabinoid ele geçirildi. 9 sokak satıcısı yakalandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

248 kg esrar ele geçirildi. 2 Zehir Taciri yakalandı.

Isparta İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

Muhtelif miktarda metamfetamin, esrar ve uyuşturucu hap ele geçirildi. 21 sokak satıcısı yakalandı.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

1320 adet sentetik ecza ele geçirildi. 3 Zehir Taciri yakalandı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

1 kg sentetik kannabinoid, Muhtelif miktarda metamfetamin ve eroin ele geçirildi. 3 Zehir Taciri yakalandı.