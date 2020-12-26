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Zehra Gülüç kimdir? Cennetten Çiçek Zehra kaç yaşında, nereli?

Zehra Gülüç kimdir? Cennetten Çiçek Zehra kaç yaşında, nereli?

Cennetten Çiçek şarkısıyla milyonların dinlediği Zehra Gülünç, İbo Show'a konuk oluyor. Sesi ve müziğiyle rekorlar kıran Zehra Gülünç kimdir, kaç yaşında gibi sorular merak ediliyor.