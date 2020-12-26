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- Zehra Gülüç kimdir? Cennetten Çiçek Zehra kaç yaşında, nereli?
Zehra Gülüç kimdir? Cennetten Çiçek Zehra kaç yaşında, nereli?
- Haber Merkezi
- 26.12.2020 - 17:43
İbo Show'un bu haftaki konukları arasında; Coşkun Sabah, Okan Bayülgen, Saba Tümer ve Linet bulunuyor.
Star TV yayın akışına göre program saat 20:00'de başlayacak. Öte yandan, son dönemde 'Cennetten Çiçek' isimli şarkısıyla dikkat çeken genç şarkıcı Zehra, programın sürpriz konuğu olacak.
İzleyiciler milyonların diline dolanan Cennetten Çiçek şarkısını söyleyen Zehra Gülüç hakkında araştırma yapmaya başladı. Biyografisi merak edilen Zehra Gülüç kimdir, kaç yaşında, nereli, işte detaylar..
CENNETTEN ÇİÇEK ZEHRA KİMDİR?
Zehra Gülüç, 1998 yılında Mersin’de doğmuştur. 2 kardeşi olan genç sanatçı aslen Dersimlidir.
Lise eğitimini Güzel Sanatlar Lisesi’nde tamamlayarak ardından Kırıkkale Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’ni kazanan genç yetenek müziği her zaman hayatının odak noktası yaptı.
Zehra, 2014 yılında babasını trafik kazasında kaybetmiş ve müziğe sarılmıştır.
Cennetten çiçek topluyorum ile karşımıza çıkan Zehra Gülüç; dünya genelinde 200 milyon tıklanma, indirilme rekoru kırarak ülkemizde müzik severlerin dikkatini çekti.
Zehra; Cennet'ten Çiçek şarkısının önemini bir röportajında şöyle özetliyor:
"Hayatımın her noktasında müziğe sarılan biriyim. Babamı erken yaşta kaybetmenin verdiği acı bir yana tüm zorluklara annem ve kız kardeşlerimle beraber göğüs gerdik. O yüzden " acılara yürüyor korkmuyorum " sözleri bana yaşadığım zorlukları hatırlatıyor. Pes etmemek, zorlukları geçmek anlamında motive ediyor. Korkmadığımı kendime hatırlatıyor."