Zehra Zümrüt Selçuk: Arzu Aygün cinayetini takip edeceğiz

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Samsun'da öldürülen Arzu Aygün'ün katilinin en ağır cezayı alması için adli süreci takip edeceklerini bildirdi.

Samsun'un Atakum ilçesinde 17 Aralık'ta evinden ayrılan 35 yaşındaki Arzu Aygün'den, bir daha haber alınamadı.

Olayla ilgili kayıp kadının sevgilisi olduğu ileri sürülen Muharrem C. gözaltına alındı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Sorgusunda kadını öldürdüğü söyleyen Muharrem C., cesedin bulunduğu yeri gösterdi. Arzu Aygün'ün cansız bedeni, Terme ilçesinin Gökçeağaç mevkisinde sahil yolundaki ormanlık alanda çuval içinde çürümüş halde bulundu. Kadının cenazesi, otopsi için Samsun Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Muharrem C. ise tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevi'ne konuldu.

BAKAN SELÇUK:ADLİ SÜRECİ TAKİP EDECEĞİZ

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kadın Kooperatifleri Doğu Karadeniz Buluşması programında, yaşanan bu cinayete ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Selçuk, “Ne yazık ki bugün hepimizi çok derinden yaralayan, epeydir kendisinden haber alamadığımız Arzu Aygün kardeşimizin katledildiğinin haberini aldık. Biz her daim hükümetlerimiz olarak kadına yönelik şiddete karşı sıfır tolerans ilkesiyle çalışmaya devam edeceğiz. Elbette ki biz bu davaya müdahil olacağız, katilin en ağır cezayı alması için her daim bakanlık olarak da adli süreci takip edeceğiz. Dilerim ki bu son kadın cinayetimiz olsun, hiçbir kadınımız bir daha böyle hunharca katledilmesin. Bunun için de farkındalığın artırılması gerekiyor, kadın cinayetleri konusunda daha farkında olarak daha hassas olmamız gerekiyor. Bir kez daha Arzu kardeşimize Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bu noktada gerek bizim bakanlığımız gerekse diğer bakanlıklarımızla da kurumlararası işbirliği içinde çalışmalarımıza sıfır tolerans ilkesiyle devam edeceğimizi vurgulamak istiyorum.” ifadelerine yer verdi.